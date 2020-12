Estudio: Costarricenses están dispuestos a vacunarse contra el covid-19

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net

La carrera para obtener una vacuna contra el covid-19 parece estar llegando a su fin, luego los laboratorios iniciaran las solicitudes de permiso para poderlas fabricar en masa y distribuir por el mundo.

Los países de Centroamérica, al igual que otros de Latinoamérica, han hecho sus gestiones y acuerdos con los laboratorios y con la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para obtener en el 2021 alguna de las vacunas que sean aprobadas.

Contando con este panorama y sabiendo que otros países como Reino Unido, ya iniciaron con sus campañas de vacunación, la CAC Porter Novelli realizó una encuesta, con el objetivo de conocer si los costarricenses estarían dispuestos a vacunarse contra el coronavirus.

La mayoría de los consultados indica que sí, siempre y cuando esta se distribuya de manera gratuita.

Ante la pregunta, ¿Si tuviera la posibilidad de ponerse la vacuna del COVID-19 de forma gratuita, lo haría?, un 68,1% respondió que sí, mientras que un 21,5% dijo que no y un 10,4% no sabía o no respondió.

A los que dijeron NO se les preguntó cuáles son las razones: Un 54,7% indicó que por desconfianza o riesgo, un 10,5% señaló que hacen falta más pruebas, un 9,3% no lo considera necesario y un 4,1% dijo que hace falta información.

Adicionalmente, un 12,8% tenía otras razones como embarazo o no creer en la pandemia y un 8,7% se abstuvo de responder.

Retorno a la normalidad

El estudio de opinión también quiso saber qué tan preparados están los costarricense de regresar a la normalidad.

Ante la posibilidad de que las escuelas regresen a las clases presenciales, las opiniones de los encuestados se encuentran más divididas. Un 34,9% indicó que enviaría a sus hijos a clases, mientras que un 21,5% señaló que preferiría dejarlos en casa con clases virtuales, un 26,5% sugeriría a la institución poner en práctica una modalidad híbrida y un 17,1% no sabe o no responde.

“Es importante conocer que la mayoría de la población estaría dispuesta a vacunarse contra el COVID-19 si tuvieran la posibilidad de hacerlo de manera gratuita, mientras que poco a poco hay más padres de familia dispuestos a enviar a sus hijos a clases presenciales o bajo una modalidad híbrida”, comentó Rodrigo Castro, CEO de CAC Porter Novelli.

El estudio de opinión se realizó de forma telefónica, del 30 de noviembre al 4 de diciembre, y en participaron 800 personas.