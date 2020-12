El medio británico The Guardian llegará a Latinoamérica

Por Diario Financiero



El 4 de enero es la fecha clave. Durante esta semana trascendió que el medio inglés The Guardian está alistando su arribo a México. Sin embargo, será con otro nombre: La Lista.



Este es el primer acercamiento del diario británico en Latinoamérica. Según el medio Story Baker, que adelantó la exclusiva, se tratará de un portal online que tendrá contenido exclusivo de The Guardian en español, además de artículos originales referentes a la política mexicana y regional.



El medio estará liderado por Bárbara Anderson —que ocupará el cargo de directora general— y Alejandro Ángeles (ex director de Forbes México), que será el editor jefe. Se espera, además, que el equipo de periodistas sea paritario.



Las expectativas no son menores: para diciembre de 2021, buscan capturar a 10 millones de usuarios únicos y 18 millones de páginas vistas. Además, La Lista, por sus primeros doce meses, tendrá contenido abierto, ya que se espera sustentar con ingresos de publicidad, organización de eventos y webinars.



Actualmente el sitio web www.la-lista.com está activo pero el único mensaje que aparece en el landing page es “muy pronto”.