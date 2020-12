Interjet cambia de manos: Alejandro del Valle tomó el control mientras sigue sin operaciones

Por El Economista (México)



El área de comunicación de Interjet informó la mañana de este miércoles que, en una asamblea de accionistas de la empresa, de la que no se precisa la fecha de realización, Alejandro del Valle fue designado como Presidente del Consejo de Administración, cargo que tenía Miguel Alemán Velasco desde que inició operaciones en 2005, y hace cinco meses cedió a su hijo Miguel Alemán Magnani.



Del Valle es presidente de HBC International, quien notificó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) su interés de vincularse con Interjet como parte de una inyección de capital de US$150 millones.



“Durante esta asamblea se hizo constar una aportación de Alejandro del Valle tendiente a cubrir hasta 90% del capital social que suscribió desde el mes de julio. Este capital permitirá hacer frente a los compromisos laborales, fiscales y con proveedores de la empresa, además de generar capital de trabajo para potenciar el crecimiento de la aerolínea”, detalló.



Sin embargo, en su informe no hubo ninguna mención de las cancelaciones de vuelos por no pagar la turbosina a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), que hoy suma el quinto día consecutivo, ni de la nueva alerta de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para no comprar boletos con dicha aerolínea.



“El señor Alejandro del Valle, desde el pasado mes de julio, ya se desempeñaba como Presidente Ejecutivo de la compañía. El Licenciado Miguel Alemán Velasco y el señor Miguel Alemán Magnani tendrán, a partir de esta fecha, cargos honoríficos como fundadores de Interjet”, se informó en el comunicado.



En dicho mes se anunció la inversión de US$150 millones como parte de un proceso de reestructuración. Del Valle y Carlos Cabal Peniche fueron identificados como los inversionistas (recientemente el segundo se retiró de la operación).



El inversionista HBC International



La empresa HBC International, fue creada en 2014, en Naucalpan, Estado de México, y entre las acciones a las que se dedica o puede hacerlo están: participar en toda clase de actividades comerciales o industriales tanto del sector público como privado, nacional e internacional y prestar por cuenta propia o de terceros todo tipo de servicios de asesoría y consultoría para el desarrollo de programas de sectores estratégicos gubernamentales, privados, asociaciones y sociedades mercantiles.



La administradora única es Samantha Elizabeth del Valle Guerrero, que tiene el 50% de las acciones y el 40% está en poder de Carlos del Valle Guerrero, quien desde julio se nombró director general ejecutivo de Interjet.