Muere actor británico Dave Prowse, que encarnó a Darth Vader en Star Wars

El actor británico Dave Prowse, que encarnó a Darth Vader en la trilogía original de Star Wars (La guerra de las galaxias) falleció el sábado a los 85 años, informó el domingo su agente.



“Anunciamos, con enorme tristeza, que nuestro cliente Dave Prowse falleció ayer [sábado] a los 85 años”, escribió Thomas Bowington en Facebook.



“Que la fuerza te acompañe”, dijo el agente a la BBC, recordando la frase usada por los protagonistas de la película. “Es una pérdida realmente desgarradora para nosotros y para millones de fans en el mundo”, agregó.



El actor estadounidense Mark Hamill, que interpretó a Luke Skywalker, su hijo en la saga, rindió homenaje en Twitter a un “buen hombre” que era “mucho más que Darth Vader”, citando al campeón de halterofilia que fue y al “hombre de la cruz verde”, un superhéroe inglés de la seguridad vial para niños.



Dave Prowse, un halterófilo convertido en actor, consiguió el papel en la célebre trilogía gracias a su apariencia, ya que medía 1.98 metros.



Pero su fuerte acento de Bristol, al oeste de Inglaterra, fue considerado poco apropiado para su personaje y la voz la puso finalmente James Earl Jones.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz