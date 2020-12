Falleció Tony Hsieh, el antiguo director ejecutivo de la compañía Zappos, a los 46 años

Por The Wall Street Journal



Tony Hsieh, quien se convirtió en un gurú de la administración citado y estudiado con frecuencia al persuadir a millones de personas a comprar zapatos en línea a través de Zappos, murió el viernes a la edad de 46 años, dijo una de sus compañías, DTP Cos.



La compañía no proporcionó una causa de muerte, pero Associated Press citó informes de que había resultado herido en un incendio en una casa mientras visitaba Connecticut.



El hijo de inmigrantes de Taiwán educado en Harvard, de unos 20 años, fue cofundador de una empresa de publicidad en línea, Link Exchange. Obtuvo alrededor de US$40 millones cuando esa empresa fue vendida a Microsoft en 1998.



Al año siguiente, invirtió en lo que se convirtió en Zappos y luego se convirtió en director ejecutivo. Amazon compró Zappos en 2009 por más de US$1.000 millones. El Sr. Hsieh se retiró recientemente como director ejecutivo de Zappos.



En los primeros días de Zappos, él y sus colegas tuvieron que superar las profundas dudas de los clientes sobre la compra de zapatos sin probárselos primero. Zappos superó ese obstáculo al ofrecer envío gratuito y devoluciones gratuitas.



Amazon quedó tan impresionado por el estilo de gestión de Hsieh que permitió que Zappos operara como una subsidiaria autónoma.



El Sr. Hsieh, cuyo libro de 2010 "Delivering Happiness" fue un éxito de ventas, se hizo conocido por sus experimentos de gestión que a algunos les parecieron visionarios ya otros extravagantes. Entre los 10 valores fundamentales de la empresa se encontraba "Crear diversión y un poco de rareza". Una de sus salas de conferencias tenía un pozo lleno de pequeñas bolas de plástico.



En 2013, Zappos comenzó a experimentar con una filosofía de gestión llamada Holacracy, en la que se eliminan títulos y jefes. Muchos empleados lo encontraron desconcertante. Cuando Zappos ofreció una indemnización en 2015 para aquellos que querían irse, 14% aceptó la oferta.



El Sr. Hsieh nació en Illinois, donde sus padres nacidos en Taiwán eran estudiantes graduados. Cuando tenía cinco años, la familia se mudó al área de Lucas Valley en el condado de Marin, California. Su madre era trabajadora social y su padre, ingeniero químico en Chevron Corp.



A los nueve años, demostró un impulso empresarial al persuadir a sus padres de que pagaran US$33 por una caja de tierra que contenía al menos 100 lombrices de tierra. Su idea era crear una granja de lombrices en su patio trasero y vender su producto deslizante al público. Enterró alambre de gallinero en un esfuerzo por evitar que sus gusanos escaparan y los alimentó con yemas de huevo crudas. Después de un mes, descubrió que todos habían escapado.



"Solo se me permitía ver televisión una hora a la semana", escribió en sus memorias, "y se esperaba que obtuviera excelentes calificaciones". Su entrenamiento SAT comenzó en sexto grado. Sus padres también le exigieron que tomara lecciones de piano y violín. Para hacerles pensar que estaba practicando, grabó sesiones de práctica y las reprodujo temprano los fines de semana por la mañana.



Su madre esperaba que asistiera a la escuela de medicina o que obtuviera un doctorado. Prefería la idea de emprender un negocio para poder hacer lo que quisiera. De adolescente repartía periódicos, pero renunció después de calcular que ganaba solo US$2 la hora.



En la revista Boy’s Life, encontró un anuncio de un kit de US$50 que podía hacer botones de fotos con alfileres y convenció a sus padres para que compraran el dispositivo. Anunció el servicio y pronto estaba ganando alrededor de US$200 al mes a través de pedidos por correo. La empresa lo persuadió, escribió más tarde, de que podía administrar un negocio exitoso sin contactos cara a cara.