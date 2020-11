Banco Nacional de Panamá formará parte del Foro Económico Mundial

Por La estrella de Panamá



El Banco Nacional de Panamá (Banconal) informó que ha sido invitado a formar parte del Foro Económico Mundial (World Economic Forum), organización de Cooperación Público-Privada, donde participan las principales empresas y organizaciones del mundo.

Mediante una nota de prensa, Javier Carrizo, gerente general de Banconal, afirmó: “De esta forma, nos convertimos en la única institución que es miembro en el área de Centroamérica y el Caribe, y en una de las empresas relevantes de la región latinoamericana que son miembros de esta prestigiosa organización global”.

El Foro Económico Mundial (Foro de Davos) es una organización sin fines de lucro que involucra a líderes empresariales, culturales, políticos y otros dirigentes de la sociedad civil. Fue fundada en 1971, para dar forma a las agendas globales, regionales y de las industrias.

El Foro lo componen instituciones como: el Banco Mundial (World Bank Group), Bank of England, Bank of Japan, Hewlett Packard Enterprise, Amazon Web Services, Alibaba Group, JPMorgan Chase & Co., Microsoft, Visa, Inc., Master Card, Banco Santander, S.A., Bank of America Corp., The Goldman Sachs Group, Inc., Standard Chartered Bank, HSBC Holding Plc., Credit Suisse AG y Citi, entre otros.

"El Banco Nacional de Panamá fue invitado teniendo en cuenta la relación con Panamá, la cual se consolida aún más con la incorporación como miembro. En el contexto de la pandemia actual, Panamá y el Banco se verán beneficiados en gran medida de esta alianza al integrarlo en los trabajos que realizamos con las empresas y personas más influyentes de todo el mundo", dijo Marisol Argueta, directora principal para América Latina del Foro Económico Mundial. Y añadió: "Esperamos que más empresas panameñas de alto perfil sigan los pasos de Banco Nacional de Panamá".