Guatemala: Acisclo Valladares Urruela se entregó a la justicia en Estados Unidos

Por Prensa Libre



Autoridades estadounidenses confirman que el exfuncionario, señalado de lavado de dinero, se entregó a la justicia, pero permanecen libre bajo fianza; mientras que en Guatemala tiene orden de captura. La información de documentos oficiales públicos detalla que Valladares Urruela se presentó ese día al décimo nivel del Atkins Building Courthouse, a las 11 horas, para ver estar frente a la jueza Alicia M. Otazo Reyes, de la Corte del Distrito Sur de Florida, para comparecer en su primera aparición en la corte.



Según se detalló, Valladares habría pagado US$500.000 de fianza y quedó libre, pero debe permanecer en su domicilio.



La próxima comparecencia del exministro Valladares Urruela será el 26 de enero del 2021 a la 1.30 pm.



El 5 de agosto pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. informó que los fiscales federales del sur de la Florida acusaron al ex ministro de Economía de Guatemala, Acisclo Valladares Urruela, por ayudar a lavar cerca de US$10 millones de ganancias de drogas ilegales y otro dinero maltratado.



La información añadía que los fiscales alegan que durante una conspiración de cuatro años, Valladares Urruela permitió el tráfico ilegal de drogas al crear una demanda de efectivo no rastreable, efectivo que Valladares Urruela usó para sobornar a políticos corruptos guatemaltecos.



Según la denuncia penal, los conspiradores del exministro incluyeron a un importante narcotraficante, un político corrupto guatemalteco y un empleado corrupto del banco guatemalteco.



El empleado del banco era el conducto entre quienes tenían el dinero sucio (el narcotraficante y el político corrupto) y la persona que lo necesitaba (Valladares Urruela).



Maximizando el acceso y la familiaridad de los empleados con los mecanismos bancarios, los conspiradores ejecutaron un sofisticado esquema de lavado de dinero que supuestamente involucraba, entre otras actividades, intercambios ilegales de dinero entre partes en diferentes países a través de “transacciones espejo” que no dejaron rastros de papel, según las autoridades.



Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), dijo este miércoles 11 de noviembre que están a la espera de que oficialmente las autoridades de Estados Unidos les ratifiquen la información con la relación a la condiciones en que el exfuncionario se encuentra el territorio estadounidense.

Orden de captura en Guatemala

Dijo que Valladares Urruela tiene orden de captura vigente en Guatemala por asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos en el caso red de poder corrupción y lavado.



También se encuentra sujeto a investigación en el tema relacionado con el caso subordinación de poderes y espionaje.



Sandoval dijo que la investigación ha continuado; además, esperarán la notificación oficial para solicitar la extradición ante las autoridades de aquel país.



Indicó que el Ministerio Público tendrá que adelantar gestiones, pero no se pondrán iniciar hasta tener información oficial de la situación y condiciones en que está Valladares en EE. UU.