COVAXX y Maersk se asocian para suministrar vacunas COVID- 19 a nivel mundial

Por estrategiaynegocios.net



COVAXX, una empresa estadounidense que desarrolla una vacuna multi tipo basada en péptidos sintéticos para luchar contra COVID- 19, ha anunciado una asociación logística global con Maersk, uno de los mayores proveedores de transporte marítimo y logística integrado del mundo. El acuerdo establece un marco para todos los servicios de transporte y cadena de suministro que serán necesarios para entregar las vacunas UB-612 de COVAXX en todo el mundo, una vez aprobado por las autoridades reguladoras. Los términos financieros del acuerdo no se divulgan.



COVAXX está desarrollando la UB-612 utilizando una plataforma de péptido sintético de alta precisión para activar brazos de células B y células T. La vacuna en investigación está diseñada para imitar la biología natural y los estudios preclínicos han demostrado una alta inmunogenicidad y niveles de títulos neutralizantes contra el SARS-CoV-2. La plataforma tecnológica ha tenido éxito en la comercialización del diagnóstico de la sangre, así como vacunas seguras y eficaces para enfermedades infecciosas en la salud animal y ha sido probada en numerosos ensayos clínicos para otras indicaciones hasta la fecha.



COVAXX está llevando a cabo ensayos clínicos de Fase 1 de la UB-612 en Taiwán y tiene un acuerdo con el Centro Médico de la Universidad de Nebraska para llevar a cabo ensayos de Fase 2 en los Estados Unidos, previa aprobación regulatoria. La compañía ha avanzado pre-compromisos para más de 100 millones de dosis de UB-612 en todo el mundo. En septiembre, COVAXX anunció un acuerdo con Dasa, la mayor empresa médica de diagnóstico de Brasil para llevar a cabo un ensayo clínico de eficacia humana a gran escala en Brasil.



La misión de COVAXX es derrotar a COVID-19 y, en última instancia, democratizar la salud en todo el mundo. Maersk ayudará a cumplir esta misión supervisando todas las actividades logísticas para garantizar un transporte eficiente a los países en desarrollo. El acuerdo prevé la gestión integral de la cadena de suministro, el embalaje y el envío, vía aérea u oceánica, transporte terrestre, almacenamiento de almacenes y distribución a instalaciones para apoyar los requisitos de COVAXX para una cadena de suministro de Classification: Public grado farmacéutico y controlada por temperatura. COVAXX tiene previsto fabricar 100 millones de dosis de UB-612 Página 02/03 a principios de 2021, y mil millones de dosis para finales de 2021. El diseño de los componentes de la vacuna permitirá el uso de los canales de almacenamiento y distribución de la cadena de frío existentes, ya que la vacuna COVAXX no requiere infraestructura adicional como los congeladores -80⁰C o los tanques de nitrógeno líquido para almacenar materiales a temperaturas extremas. "La vacuna COVAXX es única en que se puede almacenar en la nevera que tiene en casa, se trasladó en los mismos camiones que entregan comestibles y se administra en cualquier lugar donde se puede obtener una vacuna contra la gripe." dijo Lou Reese Codirector Ejecutivo de COVAXX.



"Nuestro equipo, que ahora incluye con orgullo a Maersk, está comprometido a atender las necesidades de los países donde las mayores necesidades no satisfechas existen hoy en día", dijo Mei Mei Hu, co-Directora Ejecutiva de COVAXX. "Para hacer lo que redunda en el mejor interés de la sociedad en este momento de la crisis sanitaria mundial, nos estamos alineando con los líderes más fuertes de sus respectivas industrias para satisfacer los requisitos de demanda y cumplimiento a gran escala que esperamos. No basta con centrarse en el desarrollo y las aprobaciones de vacunas. Debemos trabajar en paralelo para establecer la infraestructura y los socios con las capacidades más fuertes, como Maersk, para entregar de forma segura nuestra vacuna en todo el mundo".



"La entrega eficiente y segura de vacunas COVID-19 en todo el mundo es el desafío logístico más urgente al que nos enfrentamos hoy en día. A. P. Moller – Maersk se compromete a trabajar en estrecha colaboración con COVAXX para garantizar una entrega global de extremo a extremo de esta vacuna tan pronto como esté disponible", dijo Rob Townley, Jefe de Logística de Proyectos Especiales de Maersk. "Nuestra experiencia en logística especializada y la infraestructura global de Maersk hacen de este un partido perfecto".