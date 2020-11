Las 10 innovaciones médicas que se esperan para 2021

Por estrategiyengocios.net

La medicina sigue avanzando y en 2021 parece que no se detendrá. Una terapia genética prometedora para los trastornos sanguíneos. Una nueva clase de medicamentos para la fibrosis quística.

Asimismo, se espera mayor acceso a la telemedicina.

Estas son algunas de las innovaciones que mejorarán la curación y cambiarán la atención médica en el próximo año, según un distinguido panel de médicos e investigadores.

Junto con la Cumbre de Innovación Médica 2020, Cleveland Clinic anunció las 10 Principales Innovaciones Médicas para 2021. Ahora en su 18º año, la Cumbre de Innovación Médica anual será organizada por Cleveland Clinic Innovations, la rama de desarrollo y comercialización de Cleveland Clinic.

10 principales innovaciones médicas para el 2021:

La lista de tecnologías innovadoras fue seleccionada por un comité de expertos en la materia de Cleveland Clinic, liderado por Will Morris, M.D., director médico ejecutivo de Cleveland Clinic Innovations, y Akhil Saklecha, M.D., director gerencial de Cleveland Clinic Ventures.

1.Terapia Génica para Hemoglobinopatías

Las hemoglobinopatías son trastornos genéticos que afectan la estructura o producción de la molécula de la hemoglobina, la proteína roja responsable de transportar el oxígeno en la sangre. Las hemoglobinopatías más comunes incluyen la enfermedad de células falciformes y la talasemia, que en conjunto afectan a más de 330,000 niños nacidos en todo el mundo cada año y a más de 100,000 pacientes con enfermedad de células falciformes solo en los Estados Unidos. La última investigación sobre hemoglobinopatías ha traído consigo una terapia génica experimental que brinda a quienes padecen el trastorno la capacidad potencial de producir moléculas de hemoglobina funcionales, lo que reduce la presencia de glóbulos falciformes o glóbulos rojos ineficaces en la talasemia para prevenir las complicaciones asociadas.

2.Nuevo Fármaco para la Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva

En las personas con esclerosis múltiple (EM), el sistema inmunológico ataca la cubierta grasosa protectora de mielina que cubre las fibras nerviosas. Esto causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo que pueden resultar en daño permanente o deterioro y eventualmente, la muerte. Aproximadamente el 15 por ciento de las personas con EM experimentan un subconjunto de enfermedades conocido como primario-progresivo, caracterizado por un inicio gradual y una progresión constante de los signos y síntomas. Un nuevo anticuerpo monoclonal terapéutico aprobado por la FDA con un objetivo novedoso es el primer y único tratamiento para la EM para la población primaria-progresiva.

3.Dispositivos de Marcapasos Conectados a Teléfonos Inteligentes

Los dispositivos implantables como marcapasos y desfibriladores envían impulsos eléctricos a las cámaras del músculo cardíaco para contraerse y bombear sangre al cuerpo. Se utilizan para prevenir o corregir arritmias: latidos del corazón irregulares, demasiado lentos o demasiado rápidos. El monitoreo remoto de estos dispositivos es una parte esencial de la atención. Tradicionalmente, la monitorización remota de este dispositivo se realiza a través de una consola junto a la cama que transmite los datos del marcapasos o desfibrilador al médico. Aunque millones de pacientes tienen marcapasos y desfibriladores, muchos carecen de un conocimiento básico del dispositivo o de cómo funciona y el cumplimiento de la monitorización remota no ha sido óptimo. Los dispositivos de marcapasos con Bluetooth pueden solucionar estos problemas de desconexión entre los pacientes y su tratamiento cardíaco. Utilizados junto con una aplicación móvil, estos dispositivos conectados permiten a los pacientes una mayor comprensión de los datos de salud de los marcapasos y transmiten la información de salud a sus médicos.

4.Nuevo Medicamento para la Fibrosis Quística

Hoy en día, más de 30,000 personas en los Estados Unidos viven con fibrosis quística (FQ), una afección hereditaria caracterizada por un moco espeso y pegajoso que obstruye las vías respiratorias y atrapa los gérmenes, lo que provoca infecciones, inflamación y otras complicaciones. La FQ es causada por una proteína reguladora de la conducción transmembrana (CFTR) defectuosa de la fibrosis quística. Una clase de medicamentos llamados moduladores de CFTR corrigen la acción de la proteína, pero los medicamentos desarrollados antes del año pasado solo habían sido efectivos en un subconjunto de personas con ciertas mutaciones. Un nuevo medicamento combinado, aprobado por la FDA en octubre del 2019, brinda alivio a los pacientes con la mutación del gen de la FQ más común (F508 del), que se estima representa el 90 por ciento de las personas que viven con la enfermedad.

Más noticias en estrategiaynegocios.net

5.Tratamiento Universal de la Hepatitis C

Clasificada como una "epidemia silenciosa" por la CDC, la hepatitis C se ha convertido en un problema de salud pública importante en los Estados Unidos. La infección por el virus de la hepatitis C puede provocar problemas de salud graves y potencialmente mortales como insuficiencia hepática, cirrosis y cáncer de hígado. Sin una vacuna contra el virus, los pacientes se han limitado a la medicación, pero muchos tratamientos se acompañan de efectos secundarios adversos o solamente son efectivos para ciertos genotipos de la enfermedad. Un nuevo medicamento combinado de dosis fija aprobado ha mejorado enormemente el tratamiento de la hepatitis C. Con una eficacia de más del 90 por ciento para los genotipos de hepatitis C del uno al seis, la terapia representa una opción eficaz para un espectro más amplio de pacientes.

6.CPAP de Burbujas para Mayor Función Pulmonar en Bebés Prematuros

Los bebés con bajo peso y frágiles que nacen prematuramente a menudo requieren atención especializada, incluída la ventilación para aquellos con síndrome de dificultad respiratoria infantil (IRDS). Para el IRDS, a los bebés se les suele administrar surfactante durante la ventilación mecánica, una práctica que puede causar una lesión pulmonar duradera en los bebés prematuros y contribuir al desarrollo de la enfermedad pulmonar crónica. A diferencia de la ventilación mecánica, la b-CPAP es una estrategia de ventilación no invasiva que administra presión positiva contínua en las vías respiratorias a los recién nacidos para mantener los volúmenes pulmonares durante la exhalación. La presión oscilante, en lugar de constante, juega un papel en su seguridad y eficacia, minimizando el trauma físico y estimulando el crecimiento pulmonar cuando se administra durante un período prolongado.

7.Mayor Acceso a la Telemedicina a través de Nuevas Prácticas y Cambios en las Políticas

El COVID-19 generó una mayor adopción de prácticas telemédicas ya que los médicos necesitaban realizar visitas de pacientes en línea. Un modelo de atención cada vez más virtual y una mayor adopción por parte de los consumidores se produjeron mediante cambios fundamentales en las políticas tanto a nivel de gobierno como de proveedores. Desde marzo, los reguladores estatales y federales se han movido rápidamente para reducir las barreras a la telesalud, entendiendo que estas nuevas herramientas pueden acelerar el acceso a la atención mientras protegen a los trabajadores de la salud y a los miembros de la comunidad. Estas medidas abrieron las puertas para la telesalud, permitiendo nuevos programas y la expansión de las redes existentes.

8.Dispositivo de Taponamiento Uterino Inducido por Vacío para la Hemorragia Posparto

Caracterizada como sangrado excesivo después de tener un bebé, la hemorragia posparto es una complicación devastadora del parto, que afecta del uno al cinco por ciento de las mujeres que dan a luz. Las madres que experimentan hemorragia posparto pueden requerir transfusiones de sangre, medicamentos que pueden causar efectos secundarios peligrosos, procedimientos largos e incómodos e incluso histerectomía de emergencia con pérdida de fertilidad. Las intervenciones no quirúrgicas dirigidas al sitio del sangrado se han limitado a dispositivos con balón que expanden el útero mientras comprimen el sitio del sangrado. Pero el avance más nuevo es el taponamiento uterino inducido por vacío, un método que utiliza la presión negativa creada dentro del útero para colapsar la cavidad sangrante y hacer que el músculo cierre los vasos. El dispositivo inducido por vacío representa otra herramienta mínimamente invasiva para los médicos, ya que trata la complicación y proporciona una solución de baja tecnología que es potencialmente trasladable a países en desarrollo con pocos recursos.

9.Inhibidores de PARP para el Cáncer de Próstata

Aproximadamente a uno de cada nueve hombres se le diagnosticará cáncer de próstata en su vida. Si bien ha habido avances en la última década, la enfermedad sigue siendo la segunda causa principal de muerte por cáncer entre los hombres en los Estados Unidos. Los inhibidores de PARP (inhibidores farmacológicos para el tratamiento del cáncer) bloquean proteínas llamadas PARP que ayudan a reparar el ADN tumoral dañado en personas con BRCA1 y mutaciones del gen BRCA2. Aunque son conocidos por su éxito en los cánceres de mujeres, se ha demostrado que dos inhibidores de PARP retrasan la progresión del cáncer de próstata en hombres con cáncer refractario y mutaciones en la vía de reparación del ADN. Ambos fueron aprobados para el cáncer de próstata en mayo del 2020.

10.Inmunológicos para la Profilaxis de la Migraña

Las migrañas afectan a más de 38 millones de personas en los Estados Unidos, aproximadamente el 12 por ciento de la población adulta. Durante algún tiempo, se han utilizado medicamentos de usos múltiples como medicamentos para la presión arterial, antidepresivos, medicamentos anticonvulsivos e inyecciones de Botox para prevenir ataques. Sin embargo, al no haber sido desarrollados específicamente para las migrañas, estos métodos se han encontrado con resultados mixtos. En el 2018, se desarrollaron nuevos medicamentos para ayudar a prevenir el dolor por migraña. La clase de medicamentos actúa bloqueando la actividad de una molécula llamada péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), que se dispara durante una migraña. Prescrito activamente en el 2020, esta nueva clase de medicamento aprobada por la FDA es la primera en ser diseñada específicamente para el tratamiento preventivo de la migraña, lo que marca una nueva era en la terapéutica de la migraña.

En la Cumbre de Innovación Médica del próximo año, además de la lista anual de los 10 principales, Cleveland Clinic presentará un nuevo premio en honor a su rica historia de innovación y avances en la prestación de atención médica.

El premio inaugural se otorgará a un equipo, organización o individuo que haya realizado una contribución significativa a la prestación de atención médica con un enfoque en una o más áreas definidas. Los detalles se darán a conocer a principios del 2021.