¿Cuáles son las tres preguntas clave de Jeff Bezos para contratar a alguien?

Rodearse de las personas indicadas. Ese es el éxito de muchos de los que empezaron con un pequeño emprendimiento y ahora son millonarios.

Jeff Bezos, la cabeza detrás de Amazon, es uno de los más admirados por aquellos que buscan emprender, pero, ¿Cómo hizo para conocer a las personas indicadas en los inicios de su empresa?

Bezos, de acuerdo con Nicholas Lovejoy, uno de los primeros trabajadores de Amazon, quien dio una entrevista con ‘Wired’, en 1999, siempre estuvo involucrado en la contratación de las primeras personas que se sumaban a sus filas.

“Cada vez que contratábamos a alguien, él o ella debería subir el nivel para la próxima contratación”, agregaba.

Estas son las preguntas que llevan 22 años en las entrevistas de empleo de Amazon

Las preguntas de Bezos fueron planteadas en una carta donde invitaba a comprometerse con la innovación y mantener el espíritu pionero que había estado en el ADN de la empresa desde sus inicios.

¿Persona a la que admiras?

"Si piensas en las personas que has admirado en tu vida, probablemente sean personas de las que has podido aprender o de las que has podido tomar un ejemplo", escribió el empresario en la carta con respecto a la clase de personas con quienes quiere trabajar.

"En lo que a mí respecta, siempre me he esforzado por trabajar solo con personas que admiro, y animo a la gente de aquí a ser igual de exigente. La vida es definitivamente demasiado corta para hacer otra cosa", aseguró.

Una regla principal de los aspirantes es decir siempre la verdad en las entrevistas y tener claras sus habilidades duras (directamente con las tareas que realizará) y blandas (cualidades más ligadas al aspecto personal que favorecen el desempeño de su trabajo).

¿Esta persona aumentará la efectividad?

"Queremos luchar contra el caos. La barra tiene que subir continuamente", dijo Bezos, en una carta enviada a los accionistas, con respecto a la necesidad latente que tienen las empresas de contratar trabajadores que tengan las ansias de crecer personal y profesionalmente, apoyando a su vez la evolución de la compañía.

"Le pido a la gente que visualice la empresa dentro de 5 años. En ese momento, cada uno de nosotros debería mirar a nuestro alrededor y decir: '¡Los estándares son tan altos ahora!, ¡me alegro de haber entrado cuando lo hice!'", explicó sobre lo que quiere que suceda con un candidato.

"El pensamiento a largo plazo es un valor fundamental cimentado en la historia de Amazon desde nuestros inicios (como es el caso de Prime Video)", dice un artículo del blog ‘Day One', de Amazon, en el que se presentan las razones por las que los innovadores son bien recibidos en la empresa.

Una recomendación de Bezos, según 'Cnbc' es que, al momento de presentarse a una entrevista el candidato debe investigar los valores de la compañía y sus planes a futuro, además de estar preparado para contestar a la pregunta: ¿Cómo aportará al cumplimiento de las metas de la empresa?

¿En qué dimensión podría esta persona ser una 'superestrella'?

"Tenemos una persona aquí que es una campeona del Concurso Nacional de Ortografía (1978, creo). Sospecho que no la ayuda en su trabajo diario, pero hace que trabajar aquí sea más divertido si ocasionalmente puedes atraparla en el pasillo con un desafío rápido: ¡onomatopeya!", narró Bezos.

Para el magnate, las habilidades, intereses y perspectivas únicos enriquecen el entorno laboral, incluso si no están relacionadas con el trabajo.

En una entrevista de 2018, Bezos dijo que los empleados 'superestrella' son necesarios en una empresa, a pesar de ser “un poco molestos”, ya que fomentan el pensamiento innovador en el grupo al que pertenecen.

Por esta razón, al presentarse a una entrevista de trabajo es bueno que resalte esos 'hobbies' y esas actividades extracurriculares que tiene para diferenciarse de los demás.

Admiración, eficiencia y habilidades particulares son los aspectos que evalúa Jeff Bezos en un aspirante, de acuerdo con la misiva que escribió el multimillonario.

