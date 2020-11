Apple desarrolla un motor de búsqueda para competir con Google

Por AFP



El informe, que cita fuentes no identificadas, dijo que en el sistema operativo iOS 14, de Apple, han empezado a aparecer señales de tecnología vinculada a un motor de búsqueda.



La medida se produce cuando se ha reforzado el escrutinio por parte de los reguladores antimonopolio, que han demandado a Google en Estados Unidos por su posición dominante en la tecnología de búsqueda.



Como parte de la demanda, el Departamento de Justicia estadounidense señaló que Google paga a Apple miles de millones de dólares para ser el principal motor de búsqueda en dispositivos iOS.



Apple no respondió de inmediato a una consulta de AFP. Informes en el pasado han señalado que Apple había comenzado una investigación interna sobre la creación de un motor de búsqueda.



Según Financial Times, Apple contrató hace dos años al jefe de búsqueda de Google, John Giannandrea, para ayudar a desarrollar capacidades de inteligencia artificial y su asistente virtual, Siri.