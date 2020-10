Una maleta robot podría reemplazar los bastones y perros guías para las personas ciegas

Por CNN



Ese es el desafío al que se enfrenta Chieko Asakawa, científica informática e investigadora de IBM. Asakawa divide su tiempo entre Estados Unidos y Japón, y hace ese viaje cada mes. Si lo hace sin compañía, debe ser escoltada por personal del aeropuerto en ambos extremos del vuelo, lo que a veces implica esperar y niega su autonomía.



La búsqueda de una mejor alternativa llevó a Asakawa a inventar una maleta de alta tecnología que la ayuda a llegar a su destino de manera segura y eficiente.

Maleta con inteligencia artificial

Equipada con cámaras cámaras y sensores –muchas de las mismas tecnologías que se encuentran en un automóvil autónomo–, la maleta utiliza inteligencia artificial para mapear el entorno a su alrededor. Lo que hace es calcular las distancias entre el usuario y los objetos, tanto fijos como móviles. Por otra parte se utiliza una aplicación de teléfono móvil para programar un destino en la maleta, que planifica una ruta y dirige al usuario a través de vibraciones en el mango.



La maleta también cuenta con tecnología de reconocimiento facial, que puede notificar al usuario si un amigo está cerca. También puede marcar tiendas y otros lugares de interés cercanos y dirigir al usuario hacia ellos si se lo solicita.



El concepto ha estado en desarrollo desde 2017 en una colaboración entre IBM, otras empresas japonesas y la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania, donde Asakawa es profesora de servicio distinguido de IBM en el Instituto de Robótica.



Asakawa dice que hay esperanzas de comercializar la maleta. Se planea un plan piloto para probarla en un aeropuerto, un centro comercial y otros espacios públicos. Aunque la versión actual está demasiado llena de tecnología para guardar ropa, eso podría cambiar en el futuro, dice.

Innovadora incansable

Asakawa, corredora entusiasta, albergaba sueños olímpicos cuando era niña, pero un accidente de natación a los 11 años hizo que perdiera gradualmente la vista hasta que, a los 14 años, quedó totalmente ciega.



Como adulta, ha dedicado su vida al desarrollo de la tecnología de accesibilidad. Entre sus creaciones se encuentra «aDesigner», un simulador de discapacidad para que los diseñadores hagan sus sitios web más fáciles de usar. También está el «IBM Home Page Reader», el primer navegador de voz que permitió el acceso a Internet para personas ciegas y con discapacidad visual. Asakawa ha ganado premios de la industria y del gobierno. Y también ha sido incluida en el Salón de la Fama de los Inventores Nacionales de Estados Unidos.



«Nunca me relajo cuando viajo sola», dice. «Siempre pienso en qué tecnología me ayudará a viajar con mayor facilidad, rapidez y comodidad», explica. Fue esta inquietud la que llevó a la maleta de inteligencia artificial.



Dice que la maleta tiene otras aplicaciones y podría usarse para ayudar a las personas con discapacidad visual a transitar por las ciudades. Su tecnología de reconocimiento de objetos también se puede utilizar para identificar colores, lo que es útil cuando se compra ropa, dice su creadora.



Disfrutar de los espacios públicos

Quizás su beneficio más profundo es que permite a los usuarios dedicar energía mental a otras cosas. «Las personas con discapacidad visual suelen utilizar un bastón blanco o un perro guía. Pero al utilizar estas ayudas para la movilidad, siempre tenemos que prestar atención al mundo que nos rodea», dice Asakawa. Si la inteligencia artificial proporciona la conciencia espacial, una persona ciega se libera para hacer otras cosas: atender una llamada, escuchar a los pájaros, incluso soñar despierto. Los espacios públicos se convierten en lugares para disfrutar, no solo para navegar.



«Abrirá muchas puertas para las personas ciegas, porque podríamos ir a cualquier parte por nosotros mismos», dice Asakawa.



La tecnología evolucionará de forma natural, predice, a medida que los componentes se vuelven más pequeños, ligeros y potentes.



Sin nueva tecnología, «no podemos cambiar nuestra sociedad para que sea más inclusiva», dice Asakawa. «Una maleta inteligente es un gran escaparate (de) cómo la inteligencia artificial y la tecnología (pueden) cambiar la vida de las personas con discapacidades visuales», explica.