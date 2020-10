Lo que debe saber sobre la prevención del cáncer de seno con la Dra. Tamara Ortiz-Perez

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net



La Dra. Tamara Ortiz-Perez, de Baylor St. Lukes Medical Center, fue la encargada de cerrar nuestro evento Mujeres Desafiantes 2020, el cual, por primera vez, fue virtual.



En el marco del mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama (octubre), Estrategia&Negocios, junto con Baylor St. Luke's Medical Center, entablaron este conversatorio para aumentar la atención y el apoyo prestado a la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos.



La profesional de la salud indica que las mujeres hispanas tienen más riesgo de presentar cáncer de seno en algún momento de la vida, sobre todo cuando sobrepasan los 55 años.

Factores de riesgo

Los factores, de acuerdo con la médico, pueden ser de dos tipos, los no modificables, que son aquellos en los que no se tiene control y los modificables, relacionados al estilo de vida de una mujer.

No modificables

-Mujer mayor de 55 años de edad

-Mutaciones genéticas

-Historial familiar o personal

-Raza u origen étnico

-Tejido denso mamario

-Poseer biopsas que los resultados indiquen que hay lesiones consideradas de alto riesgo

-Mearquia o primer periodo menstrual temprano

-Menopausia tardía

-Radioterapia al pecho



En la ronda de preguntas de nuestra charla magistral, Tamara, indica que el factor de raza, hispano, africano, blanco, todas tienen un factor de riesgo y recomienda que se asesore con un especialistas y las estadísticas de cada país o región sobre el cáncer de seno.

Modificable

-Estilo de vida sedentaria

-Sobrepeso u obesidad

-Consumo de bebidas alcohólicas

-Pacientes sin embarazos

-Pacientes con embarazos después de los 30 años

-No haber amamantado

-Uso de reemplazo hormonal luego de la menopausia



De acuerdo con la especialista, es importante que toda mujer ponga atención a su salud en todo momento, no solamente cuando sobrepase los 40 y 50 años, porque lo que se ha hecho en años previos impactará en las edades de riesgo.

Recomendaciones para detección de cáncer de seno

-Mamografía anual después de los 40 años (De detección o de diagnóstico, que son aquellas que tienen ya un riesgo o examen previo)

-NO se recomienda detener la mamografía

-Autoexamen de seno

-Ecografía (es para algunas mujeres en particular, pero después de la mamografía, o que no pueden, por razones médicas, una resonancia magnética)

-Resonancia magnética (solamente para personas con alto riesgo)



La doctora Tamara indica que una manera de sentirse acompañada, "porque creo que no conocemos a nadie que le guste la mamografía, es hacer una cita con amigas, así están en el apoyo".



La recomendación de la especialista, de origen puertorriqueño, es útil buscar los lugares donde ofrezcan la tecnología más avanzada para detectar cáncer de seno, porque disminuye los "falsos negativos".



Si durante el periodo menstrual se presenta dolor en las mamas se debe supervisar, porque puede ser normal del momento o si este sigue cuando no hay periodo.

Sobre la Dra. Tamara Ortiz-Perez

Ortiz es radióloga certificada por la junta, que se especializa en imágenes de mama en Houston, Texas. Es doctora afiliada en Baylor St. Luke's Medical Center.



Originaria de Puerto Rico, donde obtuvo su título médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y completó su pasantía en el Hospital de la Ciudad de San Juan en San Juan, Puerto Rico. Procedió a completar su capacitación en Residencia en Radiología de Diagnóstico y especialización en Imágenes de Seno en Baylor College of Medicine, en Houston, Texas.