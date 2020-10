Cristina Ronski, la líder de Walmart que inyecta su propósito de servicio al ADN de la candena del retail

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net



Dentro del evento Mujeres Desafiantes 2020, entablamos una conversatorio con Cristina Ronski, vicepresidenta comercial de Walmart Centroamérica, sobre su liderazgo dentro del grande del retail en la región y los retos de la cadena en el marco del covid-19 y sobre el escenario post-pandemia.



"Walmart: Liderando hacia la equidad" fue el nombre de la charla que entablamos el jueves 15 de octubre, a las 12:30 p.m. (hora Centroamérica), en la cual Ronski destacó el rol importante que toma la mujer en los puestos empresariales y dentro de la sociedad. También, recordó que las empresas tienen el compromiso con las mujeres para ayudarles a vivir mejor y superarse.



Dentro del conversatorio hablamos sobre su liderazgo y ella mencionó que ser agente de servicio es uno de sus propósitos.



"Mi liderazgo se enfoca en el propósito personal y luego que este se relacione con el de la organización. Mi gran propósito personal es ser un líder servidor, apoyar al éxito de otros, ser agente de cambio, aprender y disfrutar (...) Yo utilizo las cinco "P", dentro de mis equipos", explicaba.

Las cinco P del liderazgo de Ronski

La ejecutiva nos comentó cómo se desarrolla cada de las cinco P dentro de su trabajo dentro del Walmart, lugar al que llegó a mediados de 2019.

-Propósito:

Debe ser de alto impacto y motivante para nosotros y eso nos ayuda a alinear a nuestros equipos hacia una misma visión.

-Pasión:

La pasión del líder es el optimismo y eso es importante porque cuando estamos pasando por estos momentos difíciles, como la pandemia, sobre todo para las mujeres que en este momento están desempeñando también labores con sus hijos en casa y siguiendo con su trabajo, tener este contacto, este optimismo, la pasión de hacer lo que nos gusta hacer y eso nos ayuda a sobrepasar los retos.

-Personas:

Rodearnos de personas diversas, líderes e inclusivas.

-Planes:

La preparación y la planificación es lo que nos ha ayudado a ser exitosos durante este tiempo y continuaremos.

-Perserverancia:

Aprender de lo que hacemos y saber cómo llegamos a nuestros logros.

La flexibilidad y la empatía también se aumentó en medio de la pandemia, de acuerdo con Ronski, "ya es normal que niños corran atrás de sus mamás durante las llamadas diarias que tenemos. Tenemos que darle su espacio, porque todas están poniendo su esfuerzo al doble".



También, se les ha ayudado a sobrellevar el día a día y separar los momentos de familia con el trabajo en casa a todos sus colaboradores.



Entablar prioridades es primordial para trabajar, "hay muchas cosas que decidimos no hacerlas porque no era el momento", acotaba.



"Las mujeres también podemos decir No, pero hay que ofrecer soluciones, reflexionemos y pedimos ayuda, eso no es nada malo", daba como reflexión Cristina ante el papel de la mujer en el teletrabajo.

Los retos de la pandemia del coronavirus

Ronski, que ya lleva 23 años de experiencia en diversas empresas de consumo, asegura que la pandemia del covid-19 llevó a replantear el trabajo de Walmart con los suplidores, porque cada uno de los países tuvo que verse como operación individual y debido a las restricciones de movilidad impuestas por algunos gobiernos, con el fin de evitar la propagación del virus.



"Nosotros nos educamos de otros mercados, pudimos compartir mejores prácticas y nos preparamos. Hablamos con los proveedores de los escenarios que podían pasar y estar preparados. Siempre estar un paso adelante era nuestro compromiso", destacaba.



La clave del éxito, de acuerdo con Ronski, para Walmart fue el trabajo en equipo, conocer cómo era el comportamiento del mercado y acomodarse a buscar una solución para los compradores.



Llamadas diarias, colaboración entre todos los involucrados de la cadena de bastos fue primordial para la operación.



"Lo primero fue la seguridad de todos los stakeholders, segundo, con mi equipo de compra, fue asegurarnos que manteníamos el abasto. La pandemia nos trajo compras de pánico, tuvimos incrementos en ciertos productos de limpieza, luego, tuvimos las compras para equipar un gimnasio en su casa, de escuela, luego, pasamos a las compras de tintes para cabello, entonces, mantener los productos que los clientes buscaban fue una prioridad y hacerlo con mucha velocidad", indicaba Ronski.



En Honduras, por ejemplo, en 48 horas, junto con proveedores, tuvieron que hacer canastas básicas, porque el país se cerró por completo, recordaba la ejecutiva durante la charla.



Pensando en el escenario post-pandemia se replantearon una nueva manera de trabajar, eliminaron procesos, reforzaron las células colaborativas.



Apoyar a los proveedores también será algo que se quedará, según Ronski, quien comentaba que ayudaron a pequeñas empresas a cambiar su negocio, tomando en cuenta su materia prima, por ejemplo, si eran de bebidas alcohólicas a pasar a usar el alchohol para los productos que se buscaban en su momento.



169 PYMES que trabajan con Walmart en la región son lideradas por mujeres, a quienes las entrenan en negocio, en empaque, en comercialización y otros temas que son importantes para reforzar su negocio. "Ya hay casos de éxitos que iniciaron con nosotros en unas tiendas y ahora ya exportan en la región", acotaba.

En 2020 siguieron creciendo

Walmart, en medio de la pandemia, siguió abriendo tiendas, una de ellas en Santa Ana, El Salvador.



Sobre cómo se cerrará el negocio, Ronski indicaba que "hay que cambiar la manera en la que se mide el éxito en medio de la pandemia, creo que se debe medir en buscar que colaboradores, clientes y proveedores sigan seguros, que hemos implementado los mejores protocolos de bioseguridad. Además, saber que se ha mantenido el abasto y el precio. También, sabiendo que hemos mantenido el impacto positivo en los proveedores y comunidades. Esto nos llevará a demostrar nuestra lealtad con todos los que se relacionan con Walmart", sostenía en la conversación.

Sobre Cristina Ronski

Es una ejecutiva global con más de 23 años de experiencia en las industrias de consumo, farmacia y comercio; donde también fue líder en las regiones de los Estados Unidos, el Caribe y en Asia.



Ecuatoriana - estadounidense se unió a la familia de Walmart en 2019, convirtiéndose en la primera mujer con el cargo de vicepresidenta comercial en Centroamérica.



"Lo que me atrajo a Walmart fueron tres razones el propósito, el impacto y la cultura. El propósito es permitirle ahorrar a las familias para ayudarles a vivir mejor, el impacto es porque llevamos mejoras a las comunidades en las que estamos. La cultura, es de alta integridad, colaboración, servicio y de capacidad de colaboración", indicaba.