El Salvador: Columnista de periódico digital denuncia asalto y señala al gobierno

Por AFP



El columnista, Juan Martínez, que también es antropólogo, es parte del cuerpo de columnistas de El Faro, un medio que ha sido objeto de duras críticas y señalamientos por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.



Según describió el columnista mediante la red social Twitter, el asalto del que fue objeto ocurrió el pasado lunes 12 de octubre en un lugar que no precisó.



"El asalto fue muy violento. 4 hombres armados insistiendo en que me tirara al piso, sin pedirme celular o cartera. Lancé el celular y hui", narró Martínez.



Tras el incidente, "varias fuentes del aparato estatal" se comunicaron con sus hermanos que son periodistas también en El Faro, y esas fuentes les indicaron que supuestamente el asalto habría sido "orquestado desde dentro del gobierno", dijo el columnista.



Citando esas fuentes, Martínez indicó que el asalto habría sido "un acto más de intimidación" a su trabajo, al de sus hermanos periodistas "y al de los medios independientes".



Martínez no brindó más detalles del suceso, aunque consideró que el mismo "pudo haber terminado en tragedia para cualquiera".



Las críticas hacia El Faro se incrementaron desde el propio presidente Bukele, luego de que ese medio digital reveló a principios de septiembre una presunta negociación del gobierno con una pandilla para disminuir los homicidios.



El Faro señaló en su reporte que funcionarios del gobierno habrían negociado hace más de un año con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) beneficios carcelarios para sus miembros presos a cambio de la reducción de los homicidios.



El gobierno del presidente Bukele, que ha llegado a calificar a El Faro como "un panfleto", se encuentra bajo una investigación por parte de la Fiscalía debido a ese caso, aunque el mandatario ha sostenido que nunca ha negociado con las pandillas.



En tanto, Bukele defendió una investigación del Ministerio de Hacienda a El Faro "por lavado de dinero".

Después del asalto armado del lunes varias fuentes del aparato estatal se han comunicado con mis hermanos. Esas fuentes aseguran que fue orquestado desde dentro del Gob, como un acto más de intimidación a mi trabajo, al de mis hermanos y al de los medios independientes. — Juan Martinez d’Aubuisson (@juan_martinezd) October 16, 2020