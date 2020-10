¿Por qué una mala contratación puede arruinar a todo un equipo?

Por Aytekin Tank

ENTREPRENEUR LEADERSHIP NETWORK VIP



Un empleado puede desestabilizar a todo el equipo y disminuir la productividad.

Si contratas mal y no puedes prescindir de esa persona evita reunirna con las demás.

En los Juegos Olímpicos de 2018 en PyeongChang, Noruega se llevó a casa más medallas de oro que cualquier otro país.



Pero no solo ganaron la mayor cantidad de medallas ese año, ganaron más que cualquier otro país en una sola Olimpiada.



¿El secreto de su éxito? Sin tontos.



"Tenemos un dicho", dijo el esquiador alpino Aksel Lund Svindal al New York Times. "Casi no hay habilidad o aptitud que puedas tener que sea tan buena que te permita arruinar las cualidades sociales del equipo".



Para el equipo de esquí masculino de Noruega, mantener a raya a aquellos “tontos” les ha permitido formar un vínculo fuerte que mejora su desempeño en la competencia: todos los viernes, el equipo se reúne para la noche de tacos. Su dinámica es tan funcional que compartirán habitaciones de hotel, e incluso camas, mientras están de viaje. Comparten todas sus tácticas y técnicas entre sí libremente, asegurando que todos traigan lo mejor de sí mismos a las pistas. "Si tienes compañeros de equipo que te animan constantemente, entonces el entorno te hará feliz", dijo el compañero de equipo de Svindal, Kjetil Jansrud. "Trabajarás más duro y mantendrás la motivación. Te estás dando tu mejor oportunidad de ganar ".



Por supuesto, lo mismo ocurre con el lugar de trabajo. Una dinámica de equipo saludable es crucial para el bienestar de la empresa. Pero eso también significa que una mala contratación puede colapsar un ecosistema de oficina saludable.

El costo de una mala contratación

Las malas contrataciones son caras en varios niveles. El Departamento de Trabajo descubrió que las malas contrataciones y la rotación pueden costarle a una empresa el 30 por ciento de sus ganancias anuales. Tony Hsieh, el CEO de Zappos, cuya empresa cuenta con empleados notoriamente felices, estimó una vez que las malas contrataciones le cuestan a la empresa "más de 100 millones de dólares".



Pero su resultado final ni siquiera es donde una mala contratación duele más. De hecho, los directores financieros clasifican el impacto de las estas sobre la moral y la productividad antes que las pérdidas monetarias.



Como bien lo dijo el equipo de esquí masculino de Noruega, un empleado que no encaja con la cultura de la empresa puede tener un efecto desestabilizador en toda la organización. En algunos casos, la productividad en todos los ámbitos puede disminuir, ya que otros necesitan trabajar más para cumplir los objetivos y las metas para compensar a alguien que no está haciendo todo lo posible. Esto aumenta el riesgo de expulsar a los mejores miembros de su equipo, llevándose consigo sus habilidades y conocimientos. También pueden dañar la reputación de tu empresa tanto externa como internamente. Las malas contrataciones pueden dañar permanentemente las relaciones con los clientes. Internamente, el boca a boca y los sitios web de reseñas como Glassdoor permiten a los empleados tomar decisiones informadas sobre dónde quieren trabajar. Los empleados satisfechos a menudo recomendarán a sus amigos y colegas a su empresa. Sin embargo, si no están contentos, a menudo advierten a los posibles empleados con talento que se mantengan alejados.

Cómo evitar una mala contratación

Cada empleado que contrates no será perfecto. Pero hay formas de aumentar tus probabilidades de elegir un equipo que llegue hasta el final.



Incluso antes de publicar un anuncio, averigua exactamente qué habilidades deseas que tenga un nuevo empleado. Crea una descripción del trabajo que describa claramente los deberes del trabajo y la experiencia necesaria para sobresalir. Un esquema detallado no solo ayudará a atraer el talento que es realmente adecuado para el trabajo, sino que también te brindará una guía con la que te apoyarás para evitar desviarte.



Como fundador de bootstrap, hice crecer mi empresa, JotForm, lenta y cuidadosamente. Este crecimiento gradual me ha permitido descubrir lo que realmente valoro. Cometí algunos errores, pero en el proceso de expandirme de una empresa en solitario a una empresa con más de 250 empleados, he aprendido mucho sobre qué buscar en una contratación.



¿Una de mis principales conclusiones? Tener las habilidades adecuadas es solo una pieza del rompecabezas.



Durante todo el proceso de la entrevista, busque lo que HBR denomina "signos de civilidad". Preguntar al solicitante cómo manejó situaciones pasadas proporciona más información que presentar escenarios hipotéticos, "cómo manejaría ..." o "qué haría si..." y así sucesivamente. Haz conocer tus valores durante la entrevista y pide ejemplos de cómo un comportamiento pasado coincide con esos valores.



En realidad, Zappos tiene dos tipos de entrevistas. El primero explora las habilidades, la experiencia, etc., del candidato, pero también realiza otra ronda específicamente para determinar el encaje cultural. Para conseguir el trabajo, el candidato debe aprobar ambos tipos.



Otra táctica útil de Zappos es buscar referencias en lugares inesperados. Cuando un candidato vuela para una entrevista, la empresa envía un servicio de transporte al aeropuerto. Los líderes de la empresa le preguntarán al conductor si el solicitante fue amable o si fue grosero. No importa cuán calificado esté el candidato, los groseros nunca pasarán la prueba.



¿Recuerdas el equipo de esquí de Noruega? Sin tontos



Qué hacer si contrato mal

Seamos realistas: a veces, a pesar de hacer todo bien, terminas con alguien que simplemente no encaja.



No te castigues: solo el 19 por ciento de las nuevas contrataciones se consideran completamente exitosas. A los 18 meses, el 46 por ciento se considera fallas.



Entonces, ¿qué hacer cuando has contratado mal?



En lugar de esperar que la persona cambie mágicamente de la noche a la mañana, es mejor prepararse para una conversación directa, y probablemente incómoda, con tu nuevo recluta. Comparte tus preocupaciones con ellos y explora soluciones que puedan satisfacerlos a ambos.



Si eso no funciona, es hora de evaluar los gastos actuales y futuros de mantener la contratación. ¿Ha habido un aumento de los conflictos laborales? ¿Hay otros empleados que luchan por cubrirlos? A menudo, ni siquiera te darás cuenta del alcance del impacto negativo que ha tenido la mala contratación hasta que los elimines.



Si la relación no se puede salvar, aún puedes hacer que su partida sea lo menos dolorosa posible. Trabaja con tu departamento de recursos humanos e intenta negociar un plan que beneficie a todos.



Si separarte del empleado no es una opción, al menos puedes mitigar el daño: sepáralo del resto del equipo reorganizando los escritorios o celebrando menos reuniones para todos. Christine Porath, profesora asociada en Georgetown y autora de Mastering Civility: A Manifesto for the Workplace, se refiere a esto como “inmunizar” a los demás. "Estás tratando de proteger a las personas como lo harías con una enfermedad", dice Porath. "Es de esperar que disminuya la cantidad de problemas y [minimice] la pérdida cognitiva".



Dicho esto, es importante no permitir que una sola persona consuma todo tu tiempo y energía. Porath sugiere rodearse de personas positivas y de apoyo y buscar significado y propósito en tu trabajo.



“Si alguien te está agotando, mejora haciendo ejercicio, comiendo bien, durmiendo y tomando descansos, tanto a corto plazo como a vacaciones [a largo plazo]”, dice ella. "Ser saludable y proactivo es lo único que sabemos que protege a las personas de los efectos del comportamiento tóxico".