Cursos en línea impulsan la transformación digital de las personas en tiempos de pandemia

Por estrategiaynegocios.net



La pandemia de COVID-19 implicó el cierre de escuelas y universidades en todo el mundo. Datos del Harvard Business Review apuntan a que la demanda por formación en línea continuará siendo cada día mayor. En el primer mes tras la declaratoria de la pandemia de coronavirus, la matrícula en cursos en línea subió más del 600 %, por lo que las instituciones que se habían adelantado a ofrecer esta modalidad ganaron competitividad, y ahora buscan ampliar su alcance.



A este punto, investigaciones muestran que la formación en línea aumenta la retentiva de información y toma menos tiempo, por lo que, según los expertos de el Foro Económico Mundial (WEF), los cambios derivados de la pandemia del coronavirus llegaron para quedarse y han permitido que la transformación digital no solo valga para las empresas, sino que también para los procesos de formación o capacitación de las personas, sobre todo de los adultos.



En El Salvador, la Fundación Gloria de Kriete fue visionaria en este aspecto, introduciendo en el 2019 la plataforma de formación en línea totalmente gratuita, denominada “Capacítate para el empleo”, una iniciativa creada por la Fundación Carlos Slim, pioneros en e-learning y referentes de la industria que ha permitido gracias a esta plataforma que la formación o capacitación en El Salvador entre también en el proceso de transformación digital.



“Capacítate para el Empleo es un programa de formación continua en línea que busca resolver el problema de adquisición de habilidades productivas, nuestra intención es capacitar a la población que no ha podido terminar sus estudios y que el sector formal de la economía no los ha recibido, por no contar con una educación formal, para ingresar la plataforma no se pide ningún requisito ni de educación ni experiencia pide más bien voluntad de aprender y esa la hemos encontrado mucho en los jóvenes de Latinoamérica”, dijo el doctor Javier Elguea, director del proyecto de Educación en Fundación Carlos Slim.



Como resultado, la respuesta de los salvadoreños ha sido exitosa, alcanzando a la fecha más de 162.000 usuarios. A raíz de la pandemia, se ha visto un crecimiento acelerado. Entre los meses de enero a septiembre de 2020 se han sumado 74.000 nuevos usuarios, lo que representa un incremento del 86 % en relación a los 86.600 usuarios al cierre del 2019.



“Capacítate para el Empleo se adelantó a la transformación en los procesos de formación en línea, permite sin duda eliminar las barreras de acceso a la educación y la capacitación. Desde que nació la Fundación Gloria de Kriete, hace ya 15 años, uno de nuestros principales focos de atención ha sido la educación. No hay duda que esta plataforma materializa nuestro interés de que cada día más salvadoreños accedan a educación de alta calidad”, indicó Roberto Kriete, presidente de Fundación Gloria de Kriete.





Durante el periodo de la pandemia ha aumentado la cantidad de certificaciones a través de la plataforma. En lo que va del año, el crecimiento ha sido del 192% con respecto a las certificaciones acumuladas al cierre de 2019.



Con esta nueva normalidad, la formación en línea está siendo una parte fundamental en el proceso de transformación digital de las personas, a través de esta plataforma se ha introducido a los salvadoreños a una nueva metodología didáctica que brinda al usuario microclases en video, ejercicios y pruebas para el desarrollo individual de competencias. Además, gracias a la alianza entre la Fundación Gloria de Kriete y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, (INSAFORP), al terminar cada curso se le otorga al usuario un certificado que permite que las personas puedan documentar esta formación en sus hojas de vida y encontrar así un mejor empleo.



“En este contexto de nueva normalidad, INSAFORP ha venido trabajando con una visión de fortalecer la oferta formativa orientada a la dinámica de la transformación digital, por ello estamos avanzando en ampliar los contenidos en línea, en general con cursos enfocados a fortalecer las competencias de empleabilidad y emprendedurismo en jóvenes y personas que actualmente se encuentran en condición de desempleo, con el objetivo de fortalecer sus competencias técnicas y profesionales”, señaló el Lic. Ricardo Montenegro, presidente de INSAFORP.



En adición a los miles de usuarios que han utilizado la plataforma en El Salvador, también importantes gremiales como la Cámara de Centros de Formación Profesional de El Salvador, así como empresas, asociaciones y fundaciones dedicadas a la formación profesional, han utilizado esta herramienta con estudiantes y/o colaboradores. El Dr. Edgar Borja, presidente de la Cámara de Centros de Formación Profesional y de CAPUCOM (Centro de formación), agregó que “muchos jóvenes en el país han tomado estos cursos antes y durante la cuarentena; es muy significativo el impacto que esta capacitación en línea ha causado en la vida de estos jóvenes, ya que no sólo les permiten crecer en aspectos técnicos, sino que también desarrollarse en competencias blandas”. Asimismo, agregó que gracias a estos cursos certificados por INSAFORP se les ha facilitado conseguir un empleo.



Capacítate para el empleo está a disposición de toda persona que tenga acceso a una computadora o un Smartphone con conexión a internet, solo se requiere ingresar a www.capacitateparaelempleo.org, además, los clientes de Claro pueden acceder a la plataforma de forma gratuita sin necesidad de tener datos en sus dispositivos. Este programa que impulsa la educación a distancia a través del uso de la tecnología elimina las barreras de acceso a la educación y la capacitación, poniendo al alcance de las manos de los usuarios capacitación gratuita con contenidos educativos y herramientas de alta calidad para su desarrollo, que antes les resultaban inaccesibles.



La plataforma está disponible las 24 horas y ofrece más 300 cursos que están agrupados en 22 categorías de conocimientos, brindando herramientas para emprender, desde la evaluación de planes de negocio y como calcular la inversión hasta como etiquetar el producto final; no hay límite de tiempo, ni requisitos especiales para inscribirse. Los usuarios pueden tomar las clases a la hora que deseen, y al completar satisfactoriamente las evaluaciones del curso pueden imprimir su certificado de estudios emitido por INSAFORP, mismo que puede visualizarse en línea con un código QR para verificar la autenticidad del documento.



En El Salvador se han realizado 68,000 certificaciones desde su lanzamiento en Julio del 2019. Las certificaciones con más demanda durante 2020 han sido: Técnico en informática, Auxiliar contable, Administrador de bases de datos, Cocinero, Asesor de belleza, Finder, Estilista, Cómputo básico, Mecánica automotriz, Corte y confección y Agente de ventas digital.



Los cursos que buscan más los usuarios en la plataforma se concentran en el área de tecnología, seguidos por el curso de auxiliar contable y aquellos que permiten emprender de forma individual, como cocinero, estilista y corte y confección. Detrás del diseño de estos cursos se encuentra un gran equipo de especialistas que ha elaborado los contenidos en colaboración con prestigiosas empresas internacionales como American Express, Google, Facebook, Cisco, Nestlé, Ferrari, Uber entre otras importantes empresas de renombre.