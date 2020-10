Delta Air Lines registra una pérdida de US$5.300 millones en el 3T

POR AFP



La aerolínea estadounidense Delta Air Lines registró en el tercer trimestre una fuerte pérdida de US$5.300 millones, pero logró aumentar sus reservas en efectivo para enfrentar la crisis provocada por el covid-19, que castigó al tráfico aéreo mundial.



Delta tenía 21.600 millones en efectivo a fines de septiembre, contra 15.700 millones a fines de junio.

Específicamente en el tercer trimestre, Delta verificó pérdidas por US$ 5.379 millones, en contraste con los US$ 1.495 millones ganados en ese mismo tramo de 2019, mientras que los ingresos operativos cayeron un 76%, hasta los US$ 3.062 millones. La cifra del impacto trimestral, a pesar de que sus aviones ya están volando, parece demoledora, teniendo en cuenta que en todo el primer semestre (incluyendo los meses de aislamiento estricto) perdió US$ 6.251 millones.



Aún así, la aerolínea “quemó efectivo” a un ritmo medio de US$24 millones diarios durante el tercer trimestre, una disminución del 44% respecto al periodo anterior, e incluso en septiembre la cifra bajó a US$ 18 millones diarios, como consecuencia de la mencionada reducción de costos.