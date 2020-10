LATAM Airlines recibe US$1.150 millones de su plan de reorganización financiera

Por Europa Press



LATAM Airlines recibió el primer desembolso bajo el proceso de reorganización financiera por una cantidad de US$1.150 millones, según informó la compañía en un comunicado remitido a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile.



La partida sale del plan de refinanciación que LATAM está llevando a cabo a raíz de la crisis del covid-19, por el que mantiene el compromiso inicial de financiación de hasta US$2.450 millones a través de una línea de crédito a plazo diferido y compuesta por dos tramos, el A, por una cantidad de US$1.300 millones; y el C, cuyo monto asciende hasta los US$1.150 millones.



Con respecto al Tramo C, hay US$150 millones que la compañía ha reservado para accionistas, acreedores o nuevos inversores, excluyendo al grupo Cueto, el grupo Eblen, Qatar Airways y el grupo de inversores liderado por Knighthead y Jefferies.



Para llevar a cabo el acceso a dicho incremento del Tramo C, LATAM ha contratado a LarrainVial, que ha estructurado un fondo de inversión público que será administrador por Toesca y cuyo objetivo será precisamente facilitar a los referidos accionistas, acreedores o nuevos inversores de LATAM, la inversión en el incremento del Tramo C.



Además los accionistas inscritos de LATAM en la fecha en la que la compañía se acogió al proceso de reorganización (26 de mayo) tendrán preferencia para efectos de invertir en el incremento del Tramo C, con el derecho a solicitar cuotas del nuevo fondo hasta un máximo de US$3,43 por cada acción de la empresa.



Por su parte, de la cantidad total del tramo A, US$1.125 millones serán proporcionados por Oaktree Capital, mientras que los restantes US$175 millones serán distribuidos por Knighthead y Jefferies.