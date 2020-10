'Soul', la última gran producción de Pixar, estrenada online por Disney Channel

POR AFP



La última gran producción de los estudios de animación Pixar, "Soul", se añade a la serie de películas que se estrenarán online en lugar de las salas de cine, damnificadas por la pandemia de coronavirus, anunció la casa matriz Disney.

"'Soul' se verá exclusivamente en streaming a través de Disney+ a partir del 25 de diciembre", tuiteó el gigante del entretenimiento en sus cuentas internacionales.



La película tiene como protagonista a Joe, un profesor apasionado por el jazz, en plena crisis existencial, quien se encuentra con un espíritu, bautizado "22", en un universo fantástico.



Dirigida por Pete Docter, director estrella de Disney que obtuvo dos veces el Óscar al mejor filme de animación ("Inside out" y "Up"), esta obra integró la "Selección oficial de Cannes 2020".



El anuncio es una mala noticia para las salas de cine, puesto que Pixar suele atraer a millones de espectadores con sus películas animadas, que han revolucionado el género, desde "Toy Story" en 1995, hasta "Coco", pasando por "Los Increíbles" y "Cars".



Disney ya había enfadado al sector al renunciar a estrenar "Mulan" en salas de cines en la mayoría de los países, favoreciendo el streaming.



Estas decisiones las toman los estudios que temen no rentabilizar lo que serían sus éxitos de taquilla, dado que los cines aún están cerrados en algunos países, o al menos en parte, o sujetos a drásticas medidas sanitarias.



En el caso de Francia, por ejemplo, la gran competencia de Pixar, Dreamworks, estrenará en salas "Trolls 2" el próximo miércoles, con el objetivo de atraer a unos 1,5 millones de espectadores.



"Un verdadero riesgo en Francia, en tanto nada nos obligaba a hacerlo", señaló a la AFP Xavier Albert, director general de Universal Pictures France, quien también prometió que otro filme de animación de gran presupuesto, "Croods 2", "no se aplazará" y se lanzará de acuerdo con lo programado, el 2 de diciembre.