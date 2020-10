FMI llama a reducir el ‘cáncer’ de la corrupción

Por estrategiaynegocios.net



Todos los países deben aumentar esfuerzos para acabar con la corrupción, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



La institución aegura que combatiendo este 'cáncer' podrán aumentar la recaudación y hacer frente al gasto que ha generado la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad covid-19, dentro de los sistemas de salud.

Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, aseguró que, de acuerdo con investigaciones realizadas para explicar el caso económico, los gobiernos menos corruptos recaudan 4% del PIB más en impuestos, porcentaje que en muchos países está siendo invertido en los servicios de salud.



“Las presiones son mayores debido a la necesidad de apoyar a los sistemas de salud y a cualquier conflicto que estemos enfrentando hoy, por lo que quiero decirles que es momento de abordar el tema de la corrupción, ponerlo en puerta y reducir este cáncer, es una prioridad para todos en este momento”, dijo.



El FMI lanzó el Desafío Anticorrupción, donde se asegura que la crisis ha puesto una gran presión sobre el gasto público, con la caída de la recaudación en distintas regiones del mundo, por lo que, con estas herramientas realizadas por gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, buscan ayudar a los países a auditar mejor el gasto y transparentarlos a los ciudadanos a través de herramientas digitales.

“Uno de mis sueños es que, con los avances digitales como uno de los grandes ganadores de la copa en esta crisis, veríamos a los países de todas partes del mundo adoptando una gobernanza como una forma de poner punto final a estas prácticas y que la transparencia sea el mejor amigo de los ciudadanos”, aseguró.



Desde hace un año, el FMI en conjunto con distintos patrocinadores, lanzaron el desafío para encontrar las mejores prácticas y como es que organizaciones de la sociedad civil realizan esfuerzos para que los gobiernos eliminen la corrupción, “que es tan devastadora para la sociedad”, dijo Georgieva.



Durante un año se seleccionó entre más de 120 ideas enviadas de todo el mundo a los ocho finalistas.



La Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO) con IBM Research lab como socio técnico fueron los patrocinadores de la capacitación impartida por iLab.

