Honduras: Investigan siete casos de reinfección por covid-19

Por La Prensa de Honduras

En Honduras ya se han reportado al menos siete casos de reinfección por covid-19, entre ellos, en médicos.

FMI: Recesión será menos severa de lo esperado en 2020



Lo anterior significa que una persona que logró recuperarse del covid-19 vuelve a presentar síntomas o al volverse a hacer una prueba de diagnóstico sale positiva.



El infectólogo miembro de la Plataforma Todos contra el covid-19, Tito Alvarado, manifestó que en Tegucigalpa han conocido cuatro casos de reinfección por covid-19.



Mientras que el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Carlos Umaña, informó que ya documentaron los primeros tres casos de recontagio mediante pruebas de reacción en cadena de polimerasa (PCR), de los que uno falleció.



Mientras que en las otras dos personas los síntomas fueron moderados.



“La posibilidad existe, se puede reinfectar uno, lo que pasa es que son pocos los que se reinfectan, pero se necesita confirmar con pruebas moleculares que no se hacen acá, hay que enviarlas al CDC (Estados Unidos)”, explicó el infectólogo.



Aunque la incidencia sea baja, las personas que se contagiaron en marzo, abril y mayo podrían volver a enfermar si se exponen al virus, pues está en estudio que la inmunidad puede durar entre cuatro y seis meses.



“Por eso se les dice a las personas que si les da el covid-19 que se sigan protegiendo como si no lo hubieran tenido”, explicó Alvarado.



El científico Marco Tulio Medina dijo que esos casos deben ser estudiados. Hasta ahora, las autoridades de Salud no han confirmado algún caso de reinfección en el país. En Honduras se han confirmado 80,020 casos de coronavirus y 2,433 muertes.