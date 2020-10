Nicaragua y Guatemala empatan 0-0 en reñido duelo amistoso

POR AFP

Nicaragua y Guatemala empataron este martes 0-0 en un reñido partido amistoso disputado que el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, como parte de los fogueos internacionales previos a las clasificatorias a la Copa mundial Catar 2022.



Los guatemaltecos, bajo el mando de Amarini Villatoro, presionaron desde el principio, dominando con varias llegadas contra el arco nicaragüense, que logró contener varios tiros con una buena defensa y el buen desempeño de su portero Denis Espinoza.



Pese a sus buenas intenciones, Guatemala no pudo superar la mala racha de la derrota 3-0 que sufrieron la semana pasada ante México, pese a los cambios que hizo Amarini en la alineación del partido con Nicaragua.



Nicaragua, por su parte, intentó generar buenas jugadas, en las que sobresalieron el atacante Henry García "El pequeñín", René Huete y Jason Castellón, pero sin poner en peligro al arquero guatemalteco Kevin Moscoso.



El duelo sirvió de debut para el nuevo entrenador de Nicaragua,



el argentino Juan Vita, quien anunció que busca mejorar las tácticas del equipo.



Vita sustituyó al técnico costarricense Henry Duarte, quien en junio pasado dejó el cargo tras una misión de cinco años en la mejoró la calidad del fútbol nicaragüense, en un país de tradición beisbolera.



El duelo inició bajo una fuerte lluvia que no dispersó a la concurrida asistencia de aficionados al estadio, la mayoría de los cuales no usó mascarillas para prevenir la propagación del covid-19.



El fútbol de Nicaragua es uno de los pocos en el mundo que no suspendió la liga deportiva a causa de la pandemia del covid-19, como parte de la política de gobierno de no decretar cuarentenas, ni otras medidas de restricción.

Alineaciones:

Nicaragua: Denis Espinoza, Manuel Rosas, René Huete, Richard Rodríguez, Cristian Gutiérrez, Carlos Chavarría (Brandon Ayerlin), Marlon López (Kevin Serapio), Dshon Forbes (Ricardo Mendieta), Juan Barrera, Jason Castellón (Josué Quijano), Henry García ( Fredy López).



DT:Juan Vita



Guatemala: Kevin Moscoso, Rudy Barrientos(Jorge Vargas), José Pinto, Rodrigo Saravia, Moisés Hernández (Luis de León), Antonio de Jesús López, Jairo Arreola (Christopher Ramírez, Alejandro Galindo (Darwin Lom), Wilson Pineda, Gerardo Gordillo, Jorge Aparicio.



DT: Amarini Villatoro

