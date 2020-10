Twitter bloquea la cuenta al ministro suizo de Comunicaciones

POR AFP



"Cuenta suspendida: Twitter suspende las cuentas que violan las reglas de Twitter".



El mensaje es sucinto y hace referencia a las cuatro cuentas 'muy oficiales' de la Oficina Federal de Comunicaciones suiza, que no logra saber qué ocurre.



Al no haber podido obtener una respuesta de Twitter durante una semana, la Oficina decidió echar mano a los viejos métodos de comunicación, los anteriores al 'boom' de las redes sociales: los comunicados de prensa.



"Desde el 28 de septiembre de 2020, la Oficina Federal de Comunicaciones (OFCOM) ya no puede tuitear. Twitter ha bloqueado sus cuatro cuentas, sin dar ninguna explicación ni reaccionar a sus reclamos", afirma la OFCOM.



La oficina, que tuitea en francés, alemán, italiano, pero también en inglés, "lamenta esta situación independiente de su voluntad y pide disculpas ante sus suscriptores. Continúa publicando su información en su página web o a través de comunicados de prensa", prosigue, precisamente, el comunicado de prensa.



Contactada por la AFP, Twitter no respondió a sus requerimientos en lo inmediato.



Las cuentas seguían marcadas como suspendidas hacia la tarde de este martes.