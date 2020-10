Cuatro preguntas para conocer si tienes las cualidades del emprendedor

Por Entrepreneur



Por donde quiera que veas, el estilo de vida del emprendedor está de moda. Tiene apoyo de diversas empresas, noticias en los medios e incluso lugares para conseguir citas románticas con otras personas de negocios. La palabra “emprendedor” se ha vuelto muy importante.



Según el portal Entrepeneur, el problema es que una vez que el término se pone de moda y todo mundo quiere ser emprendedor, el título pierde significado.



¿Quién califica para ser emprendedor?

La gran diferencia entre estas personas y el resto del mundo es que tienden a construir nuevas ideas en territorios no explorados. Siendo más profundos, hay otras tres diferencias:



-Financiamiento: los emprendedores tienden a conseguir capital externo para hacer crecer sus negocios. Puede ser con seguido con capital de riesgo, crowdfunding, micro préstamos o inversionistas ángel.



-Estrategia: una gran marca del emprendedor es que tiene un plan de salida para sus negocios. Ponen en marcha una tendencia nueva, innovan y después se mueven al siguiente proyecto.



-Tecnología: los emprendedores siempre están buscando herramientas que hagan que sus negocios sean más eficientes y lucrativos.



Estas diferencias no son absolutas y dejan espacio para muchas áreas grises en la discusión. Si aún no estás seguro de ser un emprendedor, debes hacerte las siguientes preguntas:



1. ¿Te gusta correr riesgos? Una de las cualidades más distintivas de los emprendedores es su tolerancia al riesgo. Estas personas ven oportunidades y posibilidades en situaciones donde los demás solo ven peligro. Tienen una visión clara del futuro que les permite lanzarse al vacío con confianza.



2. ¿Qué opines del desarrollo personal? Los emprendedores se enfocan al 100 por ciento en sus industrias. Siempre están consumiendo información y aprendiendo solo por el gusto de hacerlo.



3. ¿Qué pasa cuando alguien te dice ‘no’? “No” no siempre significa “no” para los emprendedores. Para ellos, la negativa los impulsa a mejorar sus habilidades y a intentar de nuevo. Siempre tratan de mejorar sus presentaciones y propuestas para convencer a los inversionistas. Por eso estos ecosistemas mueven billones de dólares en financiamiento cada año.



4. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Esta es una pregunta capciosa si eres un verdadero emprendedor porque en realidad no tienes tiempo libre. No hay un “balance de vida y trabajo” porque toda tu existencia se organiza de acuerdo con tu negocio.



Las tendencias cambian. En algún punto de la historia el término “emprendedor” pasará de moda y otros estilos de vida la reemplazarán y solo quedarán las personas que verdaderamente tienen pasión por hacer algo innovador.