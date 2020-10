Avianca Holdings S.A. recibe aprobación de corte de EE.UU. para acceder al financiamiento por US$2.000 millones

Por estrategiaynegocios.net



Avianca Holdings SA (la "Compañía" o "Avianca") anuncia que recibió la aprobación por parte del Tribunal de Bancarrotas de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York (el "Tribunal de EEUU") de su estructura de financiamiento bajo la figura de Deudor en Posesión (“DIP”) por un total de más de US $2.000 millones.

Adrian Neuhauser, Chief Financial Officer de Avianca, expresó: “La aprobación del paquete de financiamiento DIP es un hito significativo y un importante paso hacia adelante para la Compañía. Agradecemos nuevamente a todos los financistas por su apoyo y confianza en el futuro éxito de Avianca. Hoy continuamos enfocados en nuestro plan de avance operativo, para emerger de este proceso como una aerolínea más fuerte y eficiente. Seguiremos avanzando en el proceso de Capitulo 11, con miras a presentar nuestro plan de reestructuración a la Corte en EE.UU en el mediano plazo.”



Por su parte, Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings, agregó: “Con la aprobación de la Corte de EE.UU. del financiamiento DIP, Avianca aumenta su liquidez financiera, otorgando respaldo a nuestras operaciones mientras continuamos volando y sirviendo a nuestros clientes. Con el comienzo del levantamiento de las restricciones por COVID-19, nos complace haber reanudado de manera segura los vuelos de pasajeros a 21 ciudades en Colombia y 14 destinos internacionales, y esperamos agregar más destinos para satisfacer las necesidades de viaje de nuestros clientes en los próximos meses. Agradecemos la lealtad de nuestros clientes, y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de conectar a las personas, familias y empresas de América Latina durante el proceso de Capitulo 11 y por muchos años más”.



Como se anunció previamente, el 21 de septiembre de 2020, el esquema de financiamiento DIP de la Compañía asciende aproximadamente a US $2.000 millones, el cual incluye un Tramo A Senior Garantizado de US $1.270 millones y un Tramo B Garantizado Subordinado de US$722 millones. Además, el financiamiento del DIP incluye aproximadamente US $1.200 millones de nuevos fondos (US $ 881 millones en el Tramo A y US $ 336 millones en el Tramo B). La financiación sigue sujeta a la formalización de la autorización por parte del juez en el Tribunal de los EE. UU. y a ciertas condiciones precedentes, que se espera que se cumplan en la próxima semana.



Seabury Securities LLC se desempeña como banco de inversión y asesor financiero de Avianca en este proceso. Goldman Sachs Lending Partners LLC y JPMorgan Chase Bank, N.A. se desempeñan como co-lead arrangers y joint bookrunners de los préstamos DIP del Tramo A. Milbank LLP se desempeña como asesor legal de Avianca.