TikTok edita guía para las elecciones en EE.UU. a pesar de su precaria situación en el país

La aplicación de videos TikTok estableció el martes una "guía" para las elecciones estadounidense, al igual que otras redes sociales importantes, a pesar de la incertidumbre sobre su futuro en el país norteamericano.



Esta sección de la plataforma proporciona información sobre los candidatos (a nivel local y federal), explica cómo votar y brinda enlaces a sitios útiles, por ejemplo para verificar la inscripción de un ciudadano en el censo electoral.



El contenido informativo proviene de autoridades u organismos independientes.



Facebook, Twitter, YouTube (Google) y otros han tomado medidas similares para garantizar que los votantes tengan acceso prioritario a información confiable antes de una elección que se anuncia muy disputada.



Pero para TikTok, este anuncio llega en un contexto de tensiones con el presidente y candidato a la reelección Donald Trump, quien acusa, sin pruebas, a la aplicación de espiar para Pekín, por pertenecer al grupo chino ByteDance.



El Departamento de Comercio dijo que la plataforma quedará prohibida en Estados Unidos el 12 de noviembre si antes de ese día no es adquirida por una empresa local.



Las negociaciones que ha mantenido con algunas compañías (especialmente Oracle y Walmart) y diversas acciones legales le han permitido hasta ahora ganar tiempo.



La aplicación es seguida por 100 millones de personas en Estados Unidos.



"Por supuesto, TikTok no es la aplicación de referencia para noticias o para política", admite Michael Beckerman, vicepresidente de la compañía encargado de las regulaciones den Estados Unidos.



"Y no aceptamos anuncios políticos pagados en nuestra aplicación", agregó, aludiendo a Facebook, muy criticado por permitirlo.



"Pero sabemos que TikTok es un lugar para que los estadounidenses hablen. Con esta realidad en mente, queremos apoyar a nuestros usuarios con información autorizada sobre temas importantes para el debate público".