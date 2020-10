Archivo de Pablo Neruda se subastará en una semana en España

POR AFP



Cancelada en marzo por la pandemia, la subasta de un archivo con más de 600 piezas sobre el poeta chileno Pablo Neruda tendrá lugar finalmente el 8 de octubre, aunque con un nuevo formato, explicó su propietario español a la AFP.



La colección, que incluye manuscritos, objetos personales, primeras ediciones o libros dedicados al escritor colombiano Gabriel García Márquez o el expresidente Salvador Allende, debía salir a subasta en un único lote el 19 de marzo en la galería La Suite de Barcelona, pero no fue posible por el confinamiento decretado en España unos días antes.



Ahora, la puja se celebrará de forma telemática y, en vez de venderse las 600 piezas conjuntamente, se han dividido en 238 lotes con unos precios de partida que oscilan entre los 50 y los 80.000 euros (entre 58,5 y 93.700 dólares).



La ilusión de su propietario, Santiago Vivanco, un empresario vitícola apasionado por la obra del poeta chileno, era evitar la dispersión de esta colección que le había llevado 25 años componer.



Pero la situación económica causada por la pandemia hacía difícil encontrar un comprador que pueda asumir los 650.000 euros (unos 761.000 dólares) fijados como precio de salida para el lote entero.



"Había interés del gobierno de Chile pero ante la pandemia dijeron que eso dinero tenían que destinarlo a fines sociales y sanitarios. Y algunas instituciones de Estados Unidos que me habían preguntado, tampoco podían asumirlo", explicó Vivanco por teléfono a la AFP.



"Fue difícil, pero al final tuve que tomar esta decisión. Al ser lotes más pequeños, puede haber más pequeños coleccionistas interesados porque no tienen que desembolsar tanto dinero", añadió.



El lote más caro, con un precio de salida de 80.000 euros, es una amplia correspondencia entre Neruda y su familia, "con episodios muy íntimos y personales, como la carta donde le comunican la carta de su padre", según Vivanco.