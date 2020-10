EE.UU.: Las claves del debate presidencial entre Trump y Biden

Por AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, se enfrentaron el martes en el primer debate presidencial de la campaña de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Un equipo de verificación de la AFP examinó los temas claves en los que chocaron.

-¿Es la elección vulnerable al fraude del voto por correo? -

Trump afirmó falsamente que el voto por correo puede implicar que haya un nivel de fraude "como nunca se ha visto" y Biden replicó: "Nadie ha establecido que haya fraude en los votos por correo".



En mayo, Ellen Weintraub de la Comisión Federal Electoral (FEC) dijo en Twitter que "no hay ninguna base para la teoría de la conspiración de que el voto por correo pueda conducir al fraude".



En septiembre el director del FBI, Christopher Wray, testificó ante una comisión del Senado afirmando que todas las amenazas relacionadas con la elección se toman "en serio".



"No hemos visto, históricamente, ningún tipo de esfuerzo coordinado a nivel nacional para cometer fraude en una elección importante, ya sea por correo o por otro medio", indicó Wray.



Max Feldman, experto electoral del Brennan Center for Justice, dijo a la AFP: "Votar por correo ha sido un componente seguro de nuestro sistema electoral durante muchos años".

- El balance económico de Donald Trump -

Trump afirmó que su gobierno "construyó la mejor economía de la historia", una afirmación que ha repetido en reiteradas ocasiones desde que está en la Casa Blanca. Esto es engañoso.



El balance económico del presidente ha sido lastrado por la crisis generada por la pandemia del covid-19. Las encuestas, sin embargo, siguen forjando una imagen positiva cuando se le pregunta a los votantes en quién confían más para crear empleo y crecimiento.



Esto se debe a la imagen de Trump como empresario, a un recorte impositivo y un alza de los mercados bursátiles, lo que impulsa las cuentas de jubilación. El discurso de Trump sobre la economía tiene tendencia a la exageración y la hipérbole.



El Producto Interno Bruto y las cifras de empleo son los principales indicadores sobre la salud de la economía.



A favor de Trump está que el desempleo tocó un mínimo en 50 años en diciembre de 2019 cuando se ubicó en 3,5%.



Entre 2017 y 2019 la economía sumó 6,5 millones de empleos, frente a lo más de ocho millones de puestos de trabajo creados durante los tres primeros años del gobierno de Barack Obama.



La crisis por la pandemia pulverizó el mercado laboral y en abril la tasa de desempleo tocó un 14,7% y en agosto estaba en un 8,4%.



El año de la presidencia de Trump en el que la economía alcanzó mayor dinamismo fue 2018, cuando la economía se expandió 3%. En 2015 el gobierno de Obama logró un crecimiento de la economía de un 3,1%.



En 2004 y 2005, durante el gobierno del presidente republicano George W. Bush, la economía creció un 3,8% y un 3,5%, respectivamente.

- La respuesta de Trump frente al coronavirus -

Biden acusó a Trump de ocultar el peligro del coronavirus. Esto es verdad.



Trump le dijo al periodista de investigación Bob Woodward en febrero de 2020 que el virus era una "cosa mortal.



El presidente sabía que el virus era peligroso, pero no lo admitió en sus declaraciones públicas y en cambio minimizó los riesgos.



El 27 de febrero, Trump dijo que el riesgo para los estadounidenses era "muy bajo" y que el número de casos iba a ser cercano a cero. Después el 9 de marzo lo comparó con la gripe común.



Diez días después le dijo a Woodward: "Siempre quise restarle importancia. Todavía me gusta minimizarlo, porque no quiero crear pánico".