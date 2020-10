Panamá reabre aeropuertos y centros comerciales pero pide 'no bajar la guardia'

Por Europa Press



Así, los principales aeropuertos panameños han reanudado sus operaciones, especialmente en lo concerniente a los vuelos domésticos, según informaciones del diario 'Panamá América'.



Los restaurantes también podrán reabrir sus puertas a partir de este lunes, siempre y cuando cumplan con las medidas de higiene y seguridad y logren limitar el aforo y mantener la distancia de seguridad entre los clientes. Los centros comerciales podrán abrir al 25 por ciento de su capacidad total.



El presidente panameño, Laurentino Cortizo Cohen, ha instado a ser responsables ante "momentos difíciles". "Necesito la ayuda de todos", ha manifestado durante una rueda de prensa.



Cortizo ha recordado a la población que, a pesar del levantamiento de algunas restricciones, "no hemos ganado nada y no podemos bajar la guardia", tal y como ha informado el periódico 'La Estrella'.



"Esta pandemia es feroz, se está llevando alrededor de 1 millón de personas en el mundo y más de 2.000 en Panamá y, en efecto, las cifras están bajando (...) y el porcentaje de positividad de pruebas, estaba el jueves pasado en 12 por ciento, pero hay que seguir bajándolo", ha expresado.



Sobre la reapertura, el mandatario ha lamentado haber recibido presiones: "Pueden presionar todo lo que quieran porque tenemos un plan y lo vamos a cumplir".



"Muchos de esos países están cerrando nuevamente, parcial o totalmente, y eso no lo queremos hacer nosotros", ha insistido antes de matizar que "ahora cada uno de nosotros tiene que enfrentar y buscar fuerzas para enfrentarse a este enemigo".



Panamá ha constatado 110.555 casos de coronavirus y 2.340 fallecidos desde el inicio de la pandemia.