Plan de Avianca por US$2.000 no depende de la ayuda de Colombia

Por Bloomberg



La aerolínea más grande del país dijo esta semana que US$240 millones del plan estaban estructurados “para permitir la eventual participación de uno o más gobiernos”. Pero en documentos judiciales, el banco de inversiones de la compañía dijo que Avianca ha obtenido los llamados compromisos de respaldo de otros prestamistas para garantizar “fondos suficientes, independientemente” de si el gobierno participa, según la declaración de John E. Luth, presidente ejecutivo de Seabury International Corporate Finance LLC.



El plan necesita la aprobación del Tribunal de Bancarrota de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, que ha programado una audiencia para el 5 de octubre.



La oferta del gobierno de prestar cientos de millones a Avianca, en quiebra, había sido criticada por legisladores y competidores, quienes la consideraban fuera de lugar en comparación con los montos ofrecidos a otras aerolíneas y el gasto en servicios sociales durante la pandemia. Un tribunal colombiano puso además en riesgo el préstamo propuesto este mes, al ordenar una medida cautelar que bloquea su desembolso.



El gobierno se encuentra actualmente paralizado, ya que necesitaría que el tribunal levante la medida cautelar para otorgar el préstamo, asegura Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda.



“Somos prestamistas de última instancia, y si Avianca obtiene financiamiento de otra parte, no participaríamos”, dijo en una entrevista telefónica desde Bogotá.



Una portavoz de Avianca declinó hacer comentarios.



Programa de fidelidad



La aerolínea había dicho anteriormente que sin el préstamo del gobierno, “toda la estructura de financiamiento del deudor en posesión se vería afectada”, dejándola sin liquidez para operar. Sin embargo, la compañía logró obtener compromisos por la totalidad de los US$2.000 millones de más de 120 inversores, según documentos judiciales.



El fondo de cobertura Citadel Advisors LLC, United Airlines y Kingsland Holdings, propiedad del presidente de la junta directiva de Avianca, el magnate del aire salvadoreño Roberto Kriete, se encuentran entre los inversores que ofrecen préstamos. No se identificaron los prestamistas que respaldarían el préstamo del gobierno.



El paquete de préstamo está respaldado por una garantía, incluido el negocio de carga de Avianca y su programa de lealtad, LifeMiles, que Luth estimó en su presentación en al menos US$1.600 millones.



Avianca comenzó a negociar con Colombia para obtener ayuda poco después de verse obligada a suspender operaciones, cuando el covid-19 comenzó a extenderse en América Latina y los gobiernos establecieron estrictas prohibiciones de viaje. Las conversaciones continuaron después de que Avianca se declarara en bancarrota en mayo, dijo Luth según los documentos judiciales.



“Avianca creía que el apoyo del gobierno estaba particularmente justificado, ya que no pudo operar en Colombia –que representa aproximadamente el 70% de sus operaciones y donde tiene aproximadamente el 50% de participación de mercado— como resultado de las restricciones gubernamentales que cerraron el mercado nacional e internacional de vuelos de pasajeros dentro, hacia y desde el país”, dijo.



Con la reapertura gradual del país, Avianca reanudó algunas rutas nacionales y planea un reinicio gradual de los vuelos internacionales a partir del 28 de septiembre, dijo en un comunicado el jueves.