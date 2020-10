Costarricense Adolfo Chaves Jiménez fue seleccionado para viajar en primera misión latinoamericana

Por estrategiaynegocios.net



El costarricense Adolfo Chaves Jiménez fue seleccionado para ser uno de los cuatro astronautas que viajarán en la primera misión latinoamericana al espacio: junto con un ecuatoriano, un mexicano y una estadounidense de ascendencia latina.

Chaves se convertiría en el segundo costarricense en viajar al espacio y el primero en hacerlo desde 2002, cuando el astronauta Franklin Chang Díaz hizo su séptima y última misión con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), a bordo del transbordador espacial.



Chaves es coordinador del Laboratorio de Sistemas Espaciales (SETEC-Lab) del Tecnológico de Costa Rica (TEC). Formará parte del viaje suborbital en la misión denominada ESAA-01 EX SOMINUS AD ASTRA, que forma parte del programa Latcosmos-C.



“Para mi es un honor y una gran responsabilidad formar parte de esta misión. Esto lo visualizo solo como uno de los muchísimos pasos que han dado muchas personas en Costa Rica por promover el área espacial como una herramienta de desarrollo e inspiración”, comentó Chaves. En la misión, cuya fecha aún no es pública, cuatro latinoamericanos viajarán a bordo de un cohete New Sheppard, de la compañía Blue Origin, en un vuelo suborbital, por arriba de 100 kilómetros.



“Este vuelo es similar al vuelo que realizó Alan Shepard, el primer astronauta estadounidense, que viajó pocos meses después del vuelo del ruso (Yuri) Gagarin. Se trata de un vuelo de aproximadamente 15 minutos, donde cruzaríamos la Línea de Kalman, a una altitud de 100 km sobre la superficie terrestre, que es considerada la línea donde inicia el espacio”, detalló Chaves, quien además es docente e investigador de la Escuela de Ingeniería en Electrónica del TEC.



Será la primera vez que una tripulación integrada solo por latinoamericanos viaje al espacio. Precisamente, el objetivo del programa Latcosmos es demostrar la unidad y capacidad de la región para organizar misiones conjuntas, como lo hace Europa con la Agencia Espacial Europea (ESA). “Latcosmos trata de hacer para demostrar; queremos hacer historia con la primera misión Latinoamérica para demostrar capacidad y unión, a la vez que se cumplen objetivos técnicos y científicos”, comentó el comandante Ronnie Nader Bello, de la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA).



Cada uno de los cuatro especialistas que viajarán en esta misión realizará un experimento científico durante los 10 minutos de microgravedad en los que estarán en el espacio.



Esta no es el primer proyecto espacial del que participa este ingeniero en electrónica y doctor en sistemas espaciales, oriundo de San Ramón de Alajuela. El es parte de la creación de la primera Agencia Espacial Costarricense y uno de los coordinadores del proyecto Irazú, que puso en órbita al primer satélite centroamericano. También es el coordinador del Laboratorio de Sistemas Espaciales del Instituto Tecnológico de Costa Rica (SETEC-Lab).