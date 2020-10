Walmart El Salvador acelara su apuesta por el e-commerce durante la pandemia

Por Gabriela Melara



Walmart El Salvador inaugura su sexto Súper Center en el país, esta vez en el occidente del territorio, en el departamento de Santa Ana.



Esta, que es la tienda 101 de la cadena, se crea en el entorno de One Stop Shop, una sola parada para comprar.

Puede leer: Walmart hace pruebas para sus entregas con drone



Será el primer supercenter que contará con un Pick Up Center, mediante el cual el cliente puede hacer su pedido por correo electrónico con una hora de anticipación, y luego pasar a recogerlo.



En el mismo espacio, tendrá un Self Scan, que son estaciones de autoescaneo en donde los clientes podrán escanear sus productos, al finalizar el escaneo se imprime el ticket y pasan luego a caja. "Este servicio agilizará el proceso de cobro en caja", aeguran.



Joanna Ortiz, subdirectora de Operaciones para Walmart, explicó que la compañía adoptó en los últimos meses un acelerado plan para activar las compras en línea.



“Nosotros no teníamos en nuestros planes tener estos servicios todavía, pero la pandemia nos hizo reinventarnos y empezamos a trabajar esta solución que surge a raíz de la pandemia”, aseguró en la conferencia de prensa, que esta vez fue digital.



Uno de los retos de la candea, en medio de la pandemia, fue mejorar los tiempos de entrega y la disponibilidad de productos en formatos nuevos.

"Ahora entregan pick up en 24 horas o menos y las entregas a domicilio en menos de 24 horas. Además, el catálogo de productos disponibles en línea alcanza ya los 7.000 y los clientes tienen la opción de agregar otros que están fuera del sistema", agregó.



Ortiz dijo que mientras crezca el número de usuarios que pasa de la compra autoservicio tradicional al formato en línea la empresa contratará más personal específico para dichas tareas.



Los formatos nuevos fueron desarrollados en abril y la compañía ha ido agregando formatos y tiendas en la medida que se fue desarrollando el negocio.

Una operación amigable con el medio ambiente

La inversión de Walmart Santa Ana, que suma US$15.629,635 contempló la instalación de sistema de iluminación LED dentro y fuera de la tienda, así como en todo el sistema de refrigeración.



“La energía para Walmart es un recurso para operar y por ello tenemos una visión estratégica para lograr la mejor operación de nuestro negocio, a la vez que estamos en la búsqueda permanente de la eficiencia y el mejor uso de la tecnología. Todas las tiendas nuevas, incluida Walmart Santa Ana cuentan con iluminación 100% LED. Este sistema es amigable con el medio ambiente y también ahorrador del 50% de energía”, detalló de Claudia de Ibáñez, subdirectora Regional de Apoyo al Crecimiento de Walmart.



Walmart además, utiliza equipos más eficientes en refrigeración centralizada. Ha actualizado las unidades de aire acondicionado con carga variable, he instala administradores de energía para asegurar la conectividad para monitorear remotamente y principalmente automatizar las instalaciones para un mejor control del consumo de energía.