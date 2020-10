Jefe de Apple: Incendios y huracanes muestran el impacto del cambio climático

POR AFP



El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, consideró el lunes que el incremento de los incendios, los huracanes y las inundaciones son una prueba contundente de que el cambio climático es real.



Los desastres deberían influir en aquellos que niegan la ciencia que demuestra que el efecto invernadero está cambiando peligrosamente los patrones climáticos, dijo Cook en una charla transmitida durante un evento en línea por la revista The Atlantic.



Cook consideró que los incendios forestales que arrasan con la costa oeste de Estados Unidos, los huracanes que azotan en el sur y las inundaciones en las regiones del noreste y del Atlántico medio del país constituyen un caso de cambio climático.



"Todo esto junto, creo que convencerá a la gente que actualmente no está convencida del cambio climático", afirmó Cook.



Su entrevista remota con el editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue grabada la semana pasada, cuando el humo de los incendios forestales oscureció California, bloqueando la luz solar, y la ceniza cayó como nieve en algunos lugares.



"Es horrendo", dijo Cook.



"Es un recordatorio de lo serio que es el cambio climático y lo que está en juego", añadió.



Cook se negó a contestar si había tenido suerte al tratar de convencer al presidente de Estados Unidos Donald Trump de que el cambio climático es real durante alguna de sus conversaciones, diciendo que esas charlas eran privadas.



"No quiero hablar de eso en detalle, pero fuera de eso, toda mi filosofía es el compromiso", dijo Cook.



"Creo que incluso es más importante el compromiso cuando estás en desacuerdo sobre alguna cosa".



Trump sugirió que el calentamiento global se revertirá por sí mismo y descartó el cambio climático como una causa de los feroces incendios que envuelven franjas de la costa oeste, durante una reunión informativa que sostuvo con funcionarios de California la semana pasada.



El presidente, que voló a Sacramento - centro de California - durante una gira de campaña para la reelección, se opuso a los líderes del estado, que dijeron que el cambio climático es la causa de los incendios cada vez más fuertes.



El candidato demócrata Joe Biden ha calificado a Trump de "incendiario climático" cuyas políticas contribuyen a los desastres naturales.