Giammattei sobre su estado de salud ante el covid-19: El cuerpo está sintiéndose muy golpeado

Por Prensa Libre



El mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei, ofreció un mensaje a la población para contar sobre su evolución tras contagiarse de coronavirus y dijo que su cuerpo está sintiéndose muy golpeado.



“Habíamos visto, habíamos hablado con gente, pero hasta que uno no la vive -la enfermedad- no realiza las molestias que ocasiona”.



Les pidió a las personas mayores de 60 años que se cuiden.



“El problema es que si estoy con más personas que tengan el virus, va a entrar en mi y se va a convertir en más problema”, refirió el mandatario.



También recordó que al menor síntoma de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, tos, diarrea, las personas deben ir al hospital o a los puestos o centros de salud, pues allí les pueden hacer la prueba de covid-19 y si tienen la enfermedad y es leve recibirán un kit Covid-19 que contiene los medicamentos que él está tomando para contrarrestar la información, como ibuprofeno, vitamina D, zinc, etc.



“Hay que atacarlo -al coronaviurs- en el primer momento, porque si uno deja pasar las cosas se complican, complica uno la vida y a los demás”, dijo el presidente Giammattei.



Reconoció que se aproxima la segunda ola de contagios, debido al relajamiento de las personas, aunque espera que sea menos impactante que la primera, pero que esto será posible si se adoptan las medidas sanitarias, distanciamiento social, uso correcto de mascarilla, lavado de manos y sobre todo no asistir a lugares donde hay aglomeraciones de personas.



Dijo que en la medida de lo posible utilizar lentes protectores, porque si alguien estornuda no entrará el virus por ese lugar.