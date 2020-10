Costa Rica: Nuevos impuestos serán golpe al poder de compra

Por CRHOY.com



Los nuevos impuestos que el Gobierno de Costa Rica propondría al Fondo Monetario Internacional (FMI), para la reactivación económica, podrían tener un efecto adverso e impactar directamente a los consumidores.



Si bien el ministro de Hacienda Elian Villegas afirmó que se trata de una propuesta “balanceada” lo cierto es que no afecta a todos por igual. De hecho, algunas de ellas se enfilarán directamente contra grupos tradicionalmente en desventaja y condiciones desfavorables de competitividad.



Tal es el caso de los trabajadores independientes, contra quienes las nuevas tasas de renta representarán un golpe mayor que para el resto de asalariados.



De acuerdo con la propuesta planteada por el Ejecutivo, las personas con rentas se les aplicará una tasa adicional que va del 2,5% al 10% adicional, y se exonerará aquellas rentas menores a ₡3.732.000.



En el caso de los asalariados también se aplicará una renta adicional de, 2,5% al 10%; sin embargo, aunque de partida el porcentaje es el mismo, hay una diferencia: el monto a partir del cual se exonera.



De acuerdo con la propuesta se exonerarán los salarios menores a ₡840.000, lo cual si se equipara con los montos anualizados expuestos a los independientes, en este casi se exonera a partir de un salario anual promedio de ₡10 millones.



El segundo punto, según explicó el experto tributario Adrián Torrealba es que en el caso de los independientes la escala máxima en la que se aplica un 25% es de ₡18,6 millones anuales, mientras que para asalariados es de 4,3 millones, lo que anualizado da unos ₡51 millones.



“Lo que hace (la propuesta) es exacerbar la desigualdad, la carga de los independientes se vuelve insoportable y genera un problema de informalidad o evasión. La solución más incongruente y absurda es aumentar estas tarifas porque lo que se está haciendo es castigando al no evasor… casi que los estás obligando a evadir a como dé lugar”, cuestionó Torrealba.



“Como independiente lo que puedo hacer es esconderme debajo de la primera mesa para hacerme informal, muchos no van a poder pagar la diferencia… ahí es donde empieza el problema, ahí es donde empieza la evasión… es ridículo pensar que se va a combatir la evasión”, cuestionó Torrealba.

El problema es más grave para los trabajadores debido a que este impuesto no viene solo.



Hay una serie de cambios propuestos que afectarán directamente el poder de compra de todas las personas, entre ellas el aumento de un 0,25% a un 0,75% del impuesto sobre las propiedades o de bienes inmuebles y el impuesto a las transacciones financieras, que si bien puede representar un bajo monto para las personas, desencadenará un encarecimiento en los costos de producción de bienes y servicios que actualmente usan métodos formales y bancarios para pagar a sus proveedores.



Cifras del Banco Central dan cuenta que el consumo de los hogares se vino a pique este año, con una contracción del -4,3%. En otras palabras, la gente está gastando mucho menos que antes en sus casas, y ahora con más impuestos que tendrán que pagar, es posible que estas cifras no mejoren según lo esperado.



Guillermo Smith, presidente del Colegio de Contadores Públicos, está de acuerdo en que se requieren hacer reformas que permitan restablecer el camino hacia el equilibrio fiscal, pero estuvo de acuerdo en que en materia impositiva la propuesta del gobierno más bien atenta contra la estabilidad económica de las familias.



La propuesta ante el FMI será puesta sobre la mesa de diálogo con la entidad entre la primera y segunda semana de octubre.

Manifestaciones en casa del Presidente

En Santa Ana, donde vive Carlos Alvarado, fue el lugar donde manifestantes llegaron para protestar contra la propuesta de nuevos impuesto.



Se esperaba que saliera el presidente, pero no fue así.



Las escoltas presidenciales cerraron el paso a los manifestantes.



"¿Quieren ingresos? Dejen trabajar", "No más impuestos", eran los mensajes que se leían en algunas de las pancartas.