El Salvador mantiene exigencia de prueba covid-19 negativa para entrar al país

POR AFP



El gobierno de El Salvador se retractó y aclaró este sábado que tanto salvadoreños como extranjeros deben cumplir con el "requisito" de presentar una prueba de covid-19 negativa para ingresar al territorio, al reabrir el aeropuerto internacional de la capital a vuelos comerciales.



"Hemos puesto como requisito por seguridad, para la salud de nuestro pueblo, la presentación de la prueba PCR negativa a quienes ingresen al país", dijo en una rueda de prensa el director general de Migración, Ricardo Cucalón, quien horas antes había asegurado que se desistiría de esa exigencia a ciudadanos y extranjeros residentes.



Poco antes el mismo Cucalón, en otra rueda de prensa junto a funcionarios de gobierno, había asegurado que "con instrucciones del presidente Nayib Bukele" los "salvadoreños o extranjeros residentes que están fuera de nuestras fronteras, se les permitirá la entrada aún sin presentar la prueba [de covid-19 negativa]".



"Pido disculpas públicas en mi carácter de director general de Migración, por haber interpretado mal unas indicaciones que no se me había ordenado, fue una mala interpretación mía y una mala información que pude dar", dijo Cucalón.



El funcionario señaló que esa prueba de coronavirus negativa debe ser "exigida" por las aerolíneas a sus pasajeros antes de que aborden un avión con destino a El Salvador.



Las aerolíneas deberán pagar una multa de US$6.000 por cada pasajero que no presente su prueba de covid-19 negativa en el país de abordaje y llegue a El Salvador sin ese documento, señaló este sábado la Secretaría de Prensa de la Presidencia.



El viernes la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) advirtió al gobierno que si insistía en impedir el ingreso al país de salvadoreños y extranjeros residentes que no presentaran una prueba de covid-19 negativa podía exponerse a consecuencias "legales".

"Todos con prueba PCR"

Al respecto, Cucalón dijo que será la CSJ la que deberá analizar "si ellos consienten que se está cometiendo algún ilícito" al pedir la prueba como requisito de ingreso al país.



El martes el presidente Nayib Bukele pidió a las aerolíneas comerciales que vuelan hacia el país que exijan a todos sus pasajeros "una prueba PCR negativa de covid-19 tomada como máximo 72 horas antes del viaje".



"Todos con prueba PCR negativa. Así podemos mantener el aeropuerto abierto", dijo Bukele este sábado en Twitter, advirtiendo que si las aerolíneas no cumplen con solicitar a sus pasajeros la prueba, el aeropuerto podría ser cerrado nuevamente a los vuelos comerciales por razones sanitarias.





El aeropuerto internacional ubicado a 40 km al sureste de la capital, reabrió este sábado los vuelos comerciales tras seis meses de cierre como medida preventiva ante la pandemia del nuevo coronavirus.



El aeropuerto funcionaba únicamente para los aviones de carga y vuelos humanitarios.



Cucalón indicó que en el caso de las fronteras terrestres, en donde únicamente circulaba el transporte de carga, se reabrirán a los ingresos del transporte internacional de pasajeros en autobuses el 21 de septiembre.



El Salvador acumulaba hasta el viernes 27.428 casos positivos de covid-19, con 808 fallecidos.