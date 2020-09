Mujeres Desafiantes 2020: Líderes digitales que inspiran a Centroamérica

Entrevistas: Claudia Contreras (El Salvador y Honduras), Luis Alberto Sierra (Panamá) y Roberto Fonseca (Nicaragua).

Aquí encontrará historias de verdadera reinvención: la planeadora de eventos más influyente de Honduras que ahora enseña a vivir con equilibrio y estilo la vida dentro de casa; la periodista panameña que se convirtió en la consciencia de los políticos de su país en plena crisis Covid-19; la consejera financiera que enseña que ahora, más que nunca, hay que planificar el futuro; la chef nicaragüense que inventa recetas “sacaclavos” y la ilustradora que ahora enseña y comparte con todos su arte. Cinco influenciadoras y líderes digitales sin par.

Aquí sus historias en corto:

MARÍA ESTHER LÓPEZ: LA REINA DEL SABOR NICARAGUENSE

País: Nicaragua

Cargo/Rol: Fundadora de NicaSazón

Tiene múltiples facetas profesionales, desde actriz hasta productora y conductora televisiva, sin embargo María Esther López es más conocida por su trayectoria culinaria, rescatando la tradicional y rica cocina nicaragüense, a través de su plataforma NicaSazón en Youtube, que inició 11 años atrás y hoy reúne a 101.000 suscriptores en ese canal y 42.833 seguidores en Facebook.

Autora de dos obras -Cocinando con María Esther I y II- y con un tercer libro entre manos, ella se identifica como “La Reina del sabor nicaragüense”, ya que en su haber tiene 21 años trabajando por el rescate y promoción de la cocina nicaragüense. Entre sus sueños y proyectos a futuro está crear una Academia de cocina tradicional de su país.

“Después de más de dos décadas de trabajar por el rescate y promoción de la cocina, lo más gratificante es comprobar que se está dando un reencuentro con nuestra identidad culinaria a nivel nacional y que son muchos los jóvenes que se han venido sumando y a entender la riqueza gastronómica que poseemos”, refiere.

La pandemia de la Covid-19 asegura que ha marcado un antes y un después en el estilo de vida de todos, lo que la ha obligado a crear nuevas estrategias, plantearse nuevos retos y encontrar formas efectivas de acercarse a su universo de seguidores y fans. Tomando en cuenta el impacto de la pandemia en la economía de los hogares, ha creado un concepto de cocina por FB Live, dos veces por semana, que ha bautizado como “Recetas Sacaclavos”, que parten de ingredientes tradicionales y cotidianos y el reciclaje gastronómico con sobrantes de otras preparaciones.

FLOR MIZRACHI: LA PERIODISTA INCÓMODA DE PANAMÁ

País: Panamá

Cargo/Rol: Periodista. Autora de la columna de entrevistas Knockout (La Prensa), periodista/presentadora del segmento Las Glosas de Flor Mizrachi (EcoTV), periodista/presentadora del programa televisivo Flor Mizrachi Pregunta (Telemetro).

Flor Mizrachi, periodista panameña, autora de la columna de entrevistas Knockout del diario La Prensa se define como “una voz de los que no tienen la oportunidad de hablar. Una voz que fiscaliza, incomoda, revela y recuerda lo que los políticos quieren que olvidemos. Una voz cuyo propósito es que la gente conozca los hechos para que pueda, al menos, hacer valer sus derechos y ejercer un voto más informado”.

De la prensa escrita, Flor migró a plataformas audiovisuales. Periodista de Medcom desde 2017, su segmento “Las Glosas de Flor Mizrachi” por EcoTV, denuncia diariamente incapacidades gubernamentales, irresponsabilidades en la pandemia, la desprotección en la que trabaja el personal del sector salud, el abandono social de millones de panameños, las inconsistencias de políticas gubernamentales…y más.

En su programa de entrevistas “Flor Mizrachi pregunta” entrevista a empresarios, funcionarios públicos, médicos, expertos y personajes relevantes para profundizar en la agenda de Panamá.

Mizrachi busca entregar a las comunidades digitales que la siguen “información noticiosa veraz, confirmada e imparcial, compartida diariamente. Su comunidad creció en la pandemia “Aunque no estoy muy pendiente de esos números ni hago las publicaciones esperando un resultado en ese sentido”. Para la periodista panameña, lo relevante de las nuevas tendencias de contenido que trajo la pandemia es que “ante el aumento de fake news, hay mucha más necesidad de información confiable, sobre todo de los temas y noticias que están cambiándole la vida a las personas”.

Lo más difícil del camino profesional que eligió “son las consecuencias sociales y familiares, las presiones, las difamaciones y las amenazas de todo tipo a las que uno se expone cuando entiende que el culpable es el que hace mal, no el que se atreve a decir lo que está mal”. Y lo más gratificante “el reconocimiento y agradecimiento de quienes aprecian la información clara, pero lo más gratificante es y siempre ha sido poder entrar donde sea sin agachar la cabeza y dormir con la consciencia tranquila”.

A su intensa carrera en el periodismo Flor suma otro rol: es moderadora, organizadora y fundadora de la campaña de salud mental y suicidio “Rompamos el Silencio”. Desde esa plataforma, busca crear consciencia acerca de la importancia de la salud mental y de eliminar el estigma, la discriminación y el tabú que giran en torno al suicidio y las enfermedades mentales.

ALI KAFIE: COACH DE LA SALUD FINANCIERA

País: Honduras

Cargo/Rol: Consejera financiera

La pandemia expandió la comunidad de Ali Kafie que ya suma más de 25 mil seguidores. “Diariamente mi labor es grande: transmitir mensajes de educación financiera. Estoy motivando a la gente, estoy dándole ánimos. Puedes alcanzar la salud financiera que te mereces”, apuntó. Esta consejera financiera hondureña pionera en su campo subraya que la principal decisión financiera es aprender a controlar las emociones.

El desempleo, la reducción de salarios, el cierre de negocios ha hecho crecer la demanda de contenido de Kafie. “Hoy en día la gente tiene sed de mis contenidos, hambre de aprender. Las personas le han dado más dado valor a las finanzas personales”, comenta.

Para ella, es crucial comprender desde niños sobre finanzas personales. La muerte de su padre le cambió la vida. Su cáncer crónico destruyó los ahorros de la familia y le obligó a hacerse cargo del negocio familiar en Honduras. “Perder a mi papá hizo que mi manera de ver la vida fuera otra. Mi manera de cuidar el patrimonio fue otra. Pasamos por una depresión muy grande”. Se presionó con disciplina financiera porque tenía que ayudar a pagar la universidad de sus otros hermanos. Cuando se casó se convirtió en su propia jefa, creó un presupuesto y comenzó a administrar su casa.

El primer paso es querer un cambio, dice Kafie. Y tener disciplina para vivir día a día ese cambio. “Me asusta cómo la gente está endeudada al 100%. Hay gente que no sabe cómo armar un presupuesto. A pesar de que seamos graduados de la universidad, ¿quién te enseña en la escuela cómo pedir un préstamo, cómo balancear una chequera, cómo utilizar una tarjeta de crédito? La mayoría de las personas lo aprendemos cuando nos damos estos golpes duros”, apuntó.

En tiempos de confinamiento, Kafie da webinars semanales, escribe en su blog, publica en su canal de Youtube, impulsa la descarga gratuita de sus ebooks: “Tu presupuesto familiar” y “Guía para el Emprendedor”. En el futuro, quiere transcender a las fronteras hondureñas. “Mi comunidad digital es el resultado de horas de trabajo”. En el futuro post Covid-19, Kafie desea que más empresas inviertan en brindar bienestar financiero a sus colaboradores. “Es educar a tu gente para usar bien el dinero en la era post Covid-19”.

ANA MARÍA DURÓN DIECKMANN: LA BLOGGER DE LIFESTYLE

País: Honduras

Cargo/Rol: Directora creativa de Anamaría Eventos

Es la embajadora del buen gusto en Honduras. En tiempo preCovid-19, la agenda de Anamaría estaba llena de citas con clientes y proveedores de los eventos que organiza en anamaríaseventos, el principal referente de eventos en Honduras.

Ahora, en la pandemia, se convirtió en la consejera que brinda recetas, consejos para arreglar la casa, para organizar eventos, una guía para buscar la serenidad, reducir la ansiedad y depresión. A sus seguidores les enseña cómo decorar una mesa en 15 segundos. Le gusta explicar detalles de manteles, tipos de flores, pasteles. Muestra el antes y el después de una refrigeradora desordenada/ordenada. Responde comentarios. Quienes han hecho de su hogar su nuevo santuario, tienen el Anamaría una aliada. Anamaría Durón Dieckmann suma a más de 28 mil seguidores en redes.

Como planificadora de eventos, “Mi mayor fortaleza ha sido poder delegar”, afirma. Ella es la directora creativa de su empresa y permite que su equipo tome decisiones, y ejecute. “Soy minuciosa en los detalles, pero sé contratar a las mejores personas para que hagan bien su labor sin necesidad de estar supervisadas”, apuntó. Trabaja con múltiples proveedores hondureños que son capaces de ejecutar a niveles de clase mundial, afirma Dieckmann

Saber entender qué busca un cliente de su evento es la parte más retadora de su trabajo. Para Anamaria, este proceso va más allá de arreglos de flores y mesas con buen catering. “Es entender qué quiere ese cliente, por qué hace este evento, qué quiere lograr, qué quiere transmitir y lograr que ese cliente obtenga eso al final”.

Lo más difícil de este tiempo de confinamiento ha sido perderlo todo. Los eventos ya no son de cientos o miles de personas, sino que se reducen a 10 o 20 personas. Este cambio radical la empujó a reencontrarse de nuevo con ella misma. Su misión en tiempos de confinamiento ha sido impulsar a emprendedores hondureños. Hoy, su día a día está lleno de ideas de emprendedores que la buscan para que ella hable de los productos hechos en Honduras. Para Anamaría, esta época de su vida está enfocada en servir a otros. En las últimas semanas, se ha enfocado en consejos mindfulness para reducir la ansiedad y mejorar su calidad de vida, y así poder sanar el interior. “Este Covid-19 tiene un propósito mucho más grande. Me he enfocado en lo positivo. Soy más que una planeadora de eventos. Mi propósito es ayudar a los demás. Este tiempo valioso se debe aprovechar”.

ANDREA TOBAR: LAS REDES SOCIALES IMPULSAN SU MARCA TOBIBERTA

País: El Salvador

Cargo/Rol: Fundadora de Tobiberta

Ilustradora, diseñadora y amante de la era internet y redes sociales. El mundo de Tobierta está lleno de colores, de trazos con historias, de opinión. Su marca personal Tobiberta está apegada a la cultura pop, a las series de moda. Sus ilustraciones se venden en Panamá y El Salvador.

Su comunidad digital es de casi 40 mil seguidores. “Mis redes nunca han sido para mí solamente un canal de venta, sino un medio en el cual puedo compartir con diferentes personas sobre cosas importantes, entretenidas y especialmente inspiradoras”.

Esta artista millennial también ha aprendido lecciones de emprendimiento en la pandemia. “Trabajar como ilustradora freelance va de la mano con tener una agenda lo más organizada posible. Cuando el Covid-19 empezó en Centroamérica, absolutamente todos los proyectos que tenía agendados se cancelaron. Me encontré sin poder enviar paquetes al extranjero, con proveedores que no podían trabajar o que estaban en cuarentena, (...) eso me obligó nuevamente a reinventarme y reestructurar todo”.

Reinventarse para Tobiberta fue realizar alianzas con empresas de alimentos, ampliar su oferta de servicios de diseño, ofrecer más ilustraciones personalizadas y brindar cursos online para aprender a ilustrar. “Para sorpresa mía, todos estos meses de cuarentena se convirtieron en un sistema de trabajo más rentable, una cadena de logística más sencilla y mejores proveedores”.

Sus ilustraciones hablan del mundo interior de Tobiberta. A veces, es reflexivo, o es sarcástico, enseña detalles diarios de la vida. Lo que más ama de su trabajo es por “poder trabajar desde casa, hacer mi propio tiempo y trabajar en algo dentro del ámbito creativo”.

En el futuro cercano, Andrea Tobar quiere tener su tienda online en El Salvador para agilizar la toma de pedidos. Quiere expandir su cadena de producción y seguir vendiendo su experiencia a través de cursos online.