Lecciones de las Mujeres Desafiantes de Centroamérica 2020

Por estrategiaynegocios.net

Presentamos a las Mujeres Desafiantes de Centroamérica 2020 Las nuevas protagonistas de las Mujeres Desafiantes 2020 son las Heroínas de la Pandemia. Médicas, infectólogas, científicas, enfermeras, líderes del sector salud que en los seis países de Centroamérica están dedicando su vida con jornadas extenuantes, aisladas de su familia, algunas enfrentando al monstruo en carne propia, al tratamiento de pacientes Covid, así como a investigar y educar sobre la pandemia.

Están conscientes de que se enfrentan al mayor reto profesional de su vida, a una crisis sanitaria sin precedentes, y dispuestas a darlo todo para combatir la pandemia.

¿Lecciones? Muchas

Conozca más sobre las Mujeres Desafiantes y sus ediciones anteriores

“Hemos demostrado que los liderazgos diversos construyen y que no se podía seguir obviando a la mitad de la población; si los tomadores de decisiones son exclusivamente hombres, pues hay un sesgo importantísimo en donde no vamos a poder avanzar. Creo que ha habido un avance importante, poco a poco hay un despertar en algunos espacios, pero todavía hay demasiado por hacer”. Melissa Monge. Ideas en Acción.

“Más allá de la cantidad, que sí, tenemos que mejorar el número de mujeres en puestos de liderazgo, sobre todo, donde la pirámide o el embudo se vuelve cada vez más delgado para nosotras; tenemos además que, retener a las mujeres que llegan a esos puestos. La aspiración es lograr que no tengamos ni que hablar de inclusión algún día, ni de diversidad”. Ileana Rojas. CEO de Intel.

Sea parte de nuestro evento Mujeres Desafiantes, esta vez digital: Regístrese

“El mayor obstáculo de las mujeres emprendedoras es el acceso al crédito. Para poder crecer tienen que creer en ellas, en su producto o servicio. En Nicaragua tenemos que cambiar la percepción de que si es local no es bueno, tiene que tener un precio menos por ser hecho en Nicaragua”. Francella Muñoz. Fundadora de Colectivo Shop Nicaragua.

¡Gratis! Descargue la edición especial de Mujeres Desafiantes

“Las mujeres centroamericanas no podemos quedarnos con un no como respuesta. Y eso nos ha llevado a crear nuevos moldes, nuevas maneras de interacción y de estar en lugares donde no éramos habituales Nos queda mucho camino por recorrer. Aún hay inequidades salariales en el sector privado, en política la brecha es aún mayor”. Claudia Neira, Centroamérica Cuenta.