6 modelos de negocios digitales para una nueva generación de emprendedores

Por Entrepreneur.com



Las malas noticias es que 90% de los que hoy inician un “negocio digital” fracasarán inevitablemente debido a la falta de claridad en esto, y es que la mayor parte de los que dicen que quieren emprender no se detienen un minuto a hacerse la pregunta: ¿Qué modelo de negocio voy a adoptar?



De lo que está allá afuera y ya se que funciona, ¿Cuál es la ruta que yo voy a seguir?



El asunto es que casi todos los que eligen el camino del emprendimiento se van por el camino más obvio: hacer el mismo trabajo que hacían cuando estaban empleados pero de forma independiente.



Muchos de estos nuevos emprendedores viven en la ilusión de que hacer lo mismo que hacían para una compañía pero por fuera multiplicará sus ingresos, y esto puede ser verdad, pero solo hasta cierto punto.



Convertirse en prestador de servicios es una opción, pero la verdad es que es la opción más competida y si optas por esta forma de hacer las cosas lo más seguro es que durante los siguientes años vivas el estilo de vida del autoempleado o el freelance, que es diferente al del emprendedor o del empresario.



Estoy aquí para decirte que este es el mejor momento para iniciar un negocio en línea, y aunque esto puede ser verdad en cualquier momento de la historia del internet, la realidad es que estos tiempos son realmente buenos, porque hoy sabemos mejor que nunca lo que funciona y lo que no funciona.



Y hoy voy a compartir contigo 6 modelos de negocio en donde puedes destacar por tu misión y tu propósito mientras vives el estilo de vida del nómada digital aun sabiendo poco de tecnología, así que ponme atención porque esto te va a servir,



Modelo de negocios número 1: Infoproductos o productos de información

Libros, eBooks, cursos, audios, DVDs o reportes son algunos de los formatos más comunes de un negocio digital basado en productos de información o infoproductos.



Si eres de los que saben algo, y ese algo puede ser encapsulado en un formato físico o digital, este negocio te va a interesar.



Es verdad que a nivel internacional este puede ser uno de los modelos más competidos en el mundo, pero también y afortunadamente el mercado de habla hispana aún es fértil y receptivo para expertos que comercializan su conocimiento de este modo.



¿Te gusta la idea? Estos son tus primeros pasos:



Entra a clickbank.com, entra a la sección “Affiliate marketplace”, filtra por tu mercado y tu idioma y ve cuáles son los productos más vendidos,

Diseña un producto de información diferente pero que resuelva la misma necesidad,

Genera un embudo de ventas,

Diseña y ejecuta una estrategia de marketing,

Haz prueba y error, encuentra lo que funciona y lo que no funciona,

Relájate y espera tus primeros pagos.

Modelo de negocios número 2: Servicios de coaching en línea

Si eres coach uno a uno, coach grupal, terapeuta o de alguna forma tienes clientes a los que ayudes a alcanzar un resultado determinado, este modelo puede ser para tí.



Imagínate una situación en la que dediques la mitad de tu día a hablar por teléfono o por Skype con clientes nuevos que valoren tu expertise y se beneficien de tus consejos.



Si esto resuena en ti, estos son tus siguientes pasos



Investiga a tu competencia y encuentra tu factor diferenciador.

Diseña una marca personal, no te compliques demasiado, solo encárgate de que esté claro quién eres y en qué eres experto.

Genera una estructura de precios altos (tip: cualquier cosa debajo de 500 dólares es demasiado bajo)

Genera un embudo de ventas,

Diseña y ejecuta una estrategia de marketing,

Concentra tu primer grupo reducido.

Modelo de negocios número 3: Eventos

Si eres organizador de eventos, conferencias, cursos, seminarios o cualquier tipo de evento que tenga como audiencia el público final (no empresas o gobierno), té también pueden apalancarte de los recurso de marketing digital para hacer crecer tu negocio.



Tus siguientes pasos:



Construye una página para tu siguiente evento, pero no una página tradicional sino una página en forma de embudo que te permita captar a tus clientes potenciales,

Empieza a crear una comunidad en línea de futuros asistentes. Puedes usar grupos de Facebook, LinkedIn, Slack o cualquier otro similar,

Establece las fechas de early bird, regular y late,

Lanza tu campaña,

Ejecuta.

Modelo de negocios número 4: Servicios profesionales

Si lo tuyo son servicios personalizados y estos servicios pueden prestarse de forma remota (por ejemplo si eres diseñador, contador, consultor, terapeuta, etc) este modelo es para ti. Y si ese es el caso estos son tus siguientes pasos:



Crea una marca personal, igual, nada complicado, solo deja perfectamente claro quién eres y qué haces. Si puedes conseguir algunos testimonios excelente,

Genera un portafolio de servicios. Evita al máximo paquetes “a tu medida”, mejor genera un sistema en donde tus servicios se presten de la forma más mecánica y sistemática posible.

Avisa a todos tus clientes potenciales que ahora empezarás a trabajar de forma remota,

Diseña y ejecuta una estrategia de marketing.

Modelo de negocios número 5: Publicaciones

Si lo tuyo lo tuyo es escribir, crear videos o generar contenido, este modelo es el adecuado para ti. Escribir un blog, publicar un videoblog o construir una publicación en donde tu y otras personas publiquen contenido original y de buena calidad puede ofrecer ingresos importantes en el mediano o largo plazo.



Si esto resuena en ti, aquí tus siguientes pasos:



Encuentra tu nicho. Investiga a profundidad lo que ya está en el mercado y elabora un concepto que verdaderamente te distinga de los demás,

Elige el formato más adecuado según tu audiencia. Notas escritas no funcionarán bien para todos, pero videos tan poco. Identifica el mejor formato y comprométete con él,

Genera un calendario de publicaciones. Mientras más mejor, pero lo más importante es la constancia. Si decides que vas a publicar todos los días, que sean todos los días. Si eliges todas las semanas, que sean todas las semanas. Lo que sea pero no puedes darte el lujo de fallar a tu comunidad,

Optimiza para tráfico orgánico,

Cuando tengas un tráfico decente en comparación con los otros medios en el nicho empieza a monetizar poniendo anuncios de AdWords.

Modelo de negocios número 6: Negocios de afiliados

Si eres de los que son capaces de congregar personas pero no quieres tener la responsabilidad de vender productos o servicios propios, hacer ventas de afiliados puede ser el mejor modelo para tí.



Lo que puedes hacer es encontrar uno o más productos digitales (infoproductos, software, coaching, etc), averiguar si tienen programa de afiliados y empezar a venderlos a tu comunidad.