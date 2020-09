Trump logra que su asesor Mauricio Claver-Carone sea presidente del BID

POR AFP



El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) eligió como presidente al estadounidense Mauricio Claver-Carone, asesor del presidente Donald Trump, superando una polémica regional por la ruptura de una tradición de que la entidad fuera liderada por un latinoamericano.



El alto asesor de la Casa Blanca para Latinoamérica llegó como único candidato a la votación virtual de los 48 gobernadores y sucederá al colombiano Luis Alberto Moreno a partir del 1 de octubre por un periodo de cinco años.



Pese a un llamado de Argentina a abstenerse de votar debido a las tensiones que generó que Estados Unidos rompiera la tradición de que el Banco fuera liderado por un latinoamericano, Claver-Carone recibió 30 votos de los gobernadores, con 23 apoyos de la región.



En porcentaje ponderado según las acciones por país, el estadounidense recibió un 66,8% del total, informó una fuente de Washington.



Para ganar, un candidato debe tener el apoyo de al menos 15 de los 28 países americanos, que son 26 países que reciben créditos más Estados Unidos y Canadá.



"Quiero agradecer a todos nuestros socios en la región por mantener la integridad de este proceso electoral y por compartir nuestra visión común de un BID más fuerte y con una mayor capacidad de respuesta", afirmó Claver-Carone en un comunicado.



Al mando de la organización con sede en Washington, el alto funcionario estadounidense deberá enfrentar la aguda crisis de la región y una eventual reconstrucción de Venezuela.



El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó a Claver-Carone y lo calificó como un "líder visionario en el fomento de la prosperidad del Hemisferio Occidental".



El consejero de la Casa Blanca para la seguridad nacional, Robert O'Brien, felicitó a Claver-Carone por ser el primer estadounidense en liderar el BID.



"No hay mejor defensor para América Latina y el Caribe! Lo echaré de menos, pero las Américas ganaron hoy", dijo en Twitter.



La decisión de Estados Unidos - principal accionista del BID con 30% - provocó irritación en Argentina, Chile, Costa Rica y México, que argumentaron que la votación -ya aplazada- debía volver a posponerse ya que la pandemia no permitió el debate adecuado.



Argentina -que buscaba presentar a su actual representante en el Banco, Gustavo Béliz, como candidato, pero que finalmente no lo postuló- anunció el jueves que se abstendría en la votación y lanzó un llamado al resto de países para hacer lo mismo.



Pese al llamado de Argentina a abstenerse no se materializó ningún conato de rebelión.

Un contrapeso a la influencia de China

Con la elección, la diplomacia estadounidense suma una victoria a menos de dos meses a menos de dos meses de unas elecciones presidenciales muy reñidas en Estados Unidos en la que Trump se juega su reelección como presidente frente al demócrata Joe Biden.



Claver-Carone, un abogado de origen cubano 45 años es conocido por su firme oposición a La Habana y a Venezuela.



La brusca irrupción del candidato estadounidense generó sorpresa ya que la línea de la política exterior de Trump ha sido contraria al multilateralismo y a las instituciones internacionales, como prueba su intención de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Pero pudo más la promesa de Claver-Carone de que su presidencia será un contrapeso a la agresiva entrada de los préstamos de Pekín en la región.



Sin embargo, el funcionario estadounidense puede enfrentar problemas en el frente interno por las divisiones partidarias en el Congreso estadounidense, encargado de aprobar los fondos destinados al banco.



El rol del BID será central en una región devastada por la pandemia para la cual el Fondo Monetario Internacional pronostica una contracción de la economía del 9,4%.



También será capital para una eventual reconstrucción de Venezuela, en el caso de un cambio de gobierno.



Este banco es la única institución financiera multilateral en reconocer como miembro a un delegado del parlamento y no del gobierno de Nicolás Maduro, que no está reconocido por más de 50 países encabezados por Estados Unidos.



El BID nació en 1959 en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha tenido cuatro presidentes: el chileno Felipe Herrera (1960-1970), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005) y Moreno.