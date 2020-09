Citigroup designó a Jane Fraser como su primera CEO mujer

POR AFP

Citigroup anunció este jueves la designación de Jane Fraser como su próxima directora ejecutiva, la primera mujer que dirigirá el banco estadounidense.

Fraser reemplazará a Michael Corbat, que se jubila en febrero de 2021, e integrará el directorio del banco en forma inmediata, de acuerdo con un comunicado.

Integrante en la institución financiera desde hace 16 años, Fraser dirige actualmente la división de banca minorista, detalló el texto.

En breve: ¿Quién es Jane Fraser?

Fraser nació en Escocia. Ha estado en Citi desde 2004 y actualmente supervisa la operación masiva de banca de consumo global del banco. Antes de unirse a Citi, fue socia de McKinsey & Co. Fraser, de 53 años, dijo simplemente: "Me siento honrada por la decisión de la Junta y agradecida a Mike por su liderazgo y apoyo".



Pero los veteranos de las guerras de género de Wall Street dijeron que no se puede negar la importancia del avance de Fraser. "Creo que estamos viendo el comienzo de un movimiento", dijo Charlotte Beyer, quien pasó 40 años en servicios financieros y es la fundadora de la Fundación Principle Quest, que asesora a mujeres para empoderarlas en el lugar de trabajo. “Estas mujeres han tenido que trabajar el doble de duro para llegar a donde están ahora. Todos son extraordinarios y más que capaces de aceptar estos trabajos ".



El ímpetu ha ido creciendo en los últimos años para poner a una mujer al frente de un banco estadounidense llamado "Cuatro Grandes".



El director general de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha insinuado que una mujer lo sucederá como director ejecutivo del mayor prestamista del país, y dos de sus lugartenientes más poderosos, la directora financiera Jennifer Piepszak y la directora ejecutiva de préstamos al consumidor, Marianne Lake, son mujeres.