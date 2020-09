NYT: Mielitis transversa, enfermedad por la que AstraZeneca paralizó los ensayos de vacuna contra covid-19

Por estrategiaynegocios.net



AstraZeneca interrumpe los ensayos de su prometedora vacuna contra el coronavirus, de acuerdo con The New York Times, se debe a la aparición de mielitis transversa en uno de los participantes del estudio.



Por su parte, AstraZeneca, que desarrolla la vacuna en sociedad con la universidad de Oxford, anunció que un voluntario presentó una enfermedad aún no diagnosticada y por ello, cumpliendo con protocolos de seguridad, detuvo lo ensayos para que el caso sea revisado por un comité independiente.

Puede leer: Llegada de vacuna de AztraZeneca contra covid-19 a América Latina podría atrasarse



Pausar los ensayos de una vacuna "no es un evento inusual (...) la consecuencia puede ser que se retrase la llegada de la vacuna" a la región, dijo Hugo López Gatell, subsecretario de Salud mexicano, al ser interrogado en rueda de prensa sobre el impacto de este anuncio.



Resaltar que México y Argentina acordaron con AztraZeneca producir de manera conjunta la vacuna que desarrolla el grupo farmacéutico sueco-británico junto a científicos de Oxford.

Encuentre nuestro especial Coronavirus: Entre en este link



Esta vacuna, de la que se espera producir unas 250 millones de dosis, sería distribuida al precio de costo en América Latina, salvo Brasil, que tiene un acuerdo aparte.

¿Qué es la mielitis?

La mielitis es una enfermedad es un trastorno poco común del sistema nervioso, que se origina por la inflamación de la médula espinal. Como resultado, se daña el revestimiento (vaina de mielina) alrededor de las células nerviosas, lo que interrumpe las señales entre los nervios espinales y el resto del cuerpo. Esto puede ocasionar dolor, debilidad muscular, parálisis y problemas con la vejiga o el intestino.



Aunque en muchos casos el origen es desconocido, sí que hay ciertas circunstancias que pueden desencadenarla, como una infección viral, bacteriana, parasitaria o fúngica.



También aparece en trastornos del sistema inmunitario como la esclerosis múltiple, que suele debutar con mielitis. Su origen también puede estar en otros trastornos inflamatorios, como sarcoidosis o esclerodermia; y en patologías de los vasos sanguíneos que afectan a la columna vertebral.



Los síntomas de la mielitis transversa, que incluyen hormigueo en las piernas o los brazos, pérdida de sensibilidad, pérdida de fuerza en brazos o piernas, dolor en la parte baja de la espalda, problemas con el control de esfínteres de la vejiga o intestinos, o fiebre, pueden desarrollarse a los pocos días o bien, en otros casos, al cabo de varias semanas o meses.



El tratamiento depende del origen de la mielitis y la recuperación del paciente, que no siempre es total, puede ser lenta.

Con información de ABC y AFP