Nike apuesta a crear un estilo de vida a través del eCommerce

Por Expansión (México)



Hace unas semanas Mercadolibre anunció la llegada de una nueva tienda oficial a su eCommerce: Nike, con la que además de reforzar la experiencia de cliente en la plataforma, la marca de ropa deportiva busca generar ventas, evitar la piratería en línea y sobre todo busca crear un estilo de vida y no sólo ser una marca de ropa.



“Vemos un crecimiento fuerte en ambas categorías (accesorios y tenis), ya que Nike no es solo una marca deportiva, somos una marca que promueve un estilo de vida y queremos estar presentes en todo momento para nuestros consumidores”, precisó Fernando Kondayen, gerente general de Nike Direct Digital Commerce en México.



Esto lo asegura Kondayen porque han visto que parte del encierro ha provocado que sus usuarios no sólo estén buscando renovar su guardarropa, sino cambiar hábitos. “Lo más interesante es que las condiciones de estar más tiempo en casa, han creado un espacio de motivación y un cambio en la mentalidad de los consumidores, enfocado hacia el bienestar integral. Esto ha provocado que busquen productos que los ayuden a iniciar, seguir o reforzar ese camino, y por eso buscamos crear una mejor experiencia de compra que nos ayude a seguir teniendo un crecimiento sustentable en nuestras ventas en línea”, dijo el ejecutivo en entrevista.





La idea es que los usuarios lleguen a este canal de venta y que esta experiencia se enlace con la experiencia de su aplicación de trackeo y de entrenamiento (Nike Training Club y Nike Run Club) y con otras campañas digitales que impulsan, por ello es que además de hacer más rápida la entrega de sus productos, tanto en Mercadolibre, como en su propia tienda online, la marca busca que los usuarios con membresía sea personalizada y cercana.



Dentro de los hábitos de consumo que han encontrado en estos meses de cuarentena, la empresa ha encontrado que contrario a la tendencia por comprar más en móvil, el canal de ventas en computadoras es mayor.



“Contrario a la tendencia histórica local y global, las ventas en desktop están creciendo más rápido que las de móvil. Por supuesto estar más en casa significa usar más la computadora portátil que el teléfono. La dinámica de compra cambia, es menos de comprar ‘on the go’, con agilidad y comodidad, y más el explorar, experimentar, comparar. Por lo que el reto por atraer usuarios en este canal es clave para Nike.



Por ello la empresa busca reforzar la creación de diseños especialmente para la cultura y gusto local, con el fin de que los usuarios se sientan cercanos a la marca.



A nivel mundial, se estima que el mercado de tenis, o también llamados sneakers, alcance los US$95.000 millones para 2025, de acuerdo con Grand View Research, y de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online entre abril y junio la categoría de Moda creció del 5 al 9%, por lo que se trata de una de las verticales de venta online más exitosas en la pandemia.