Documental describe a Trump como un 'narcisista maligno'

POR AFP



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un "narcisista maligno", sostiene un documental estadounidense basado en entrevistas con psicólogos, que hablan de la peligrosidad de este tipo de personalidad.



"Unfit: The Psychology of Donald Trump" (No apto: la psicología de Donald Trump), disponible desde este martes en internet para mirar a demanda en una decena de plataformas, reniega de cualquier motivación política disfrazada detrás de su realización, en momentos en que Estados Unidos se encuentra en plena campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.



Los psicólogos que fueron entrevistados en el documental afirman tener el deber médico de alertar a la opinión pública estadounidense sobre la salud mental de Trump.



Según uno de ellos, John Gartner, el presidente de Estados Unidos manifiesta claramente cuatro síntomas clave del narcisismo maligno, el tipo de personalidad "más destructivo": paranoia, narcisismo, comportamiento antisocial y sadismo.



"Este tipo de líderes surgen a lo largo de la historia y siempre son extraordinariamente disruptivos", dijo Gartner a la AFP, y señaló que figuras tan siniestras como Hitler, Stalin y Mussolini fueron diagnosticadas bajo la misma etiqueta.



"Esto no quiere decir que [Trump] sea tan malo como Hitler o que sea el equivalente a un Hitler", afirmó el psicólogo, "pero él tiene el mismo diagnóstico que Hitler".



En un libro salido recientemente, Mary Trump, sobrina del magnate republicano y también psicóloga, se refiere a su tío como un "mentiroso narcisista".



"Las patologías de Donald son tan complejas y sus comportamientos a menudo tan inexplicables que establecer un diagnóstico completo requeriría toda una batería de pruebas psicológicas y neurofísicas a las que nunca se someterá", escribió en "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo).



La Casa Blanca calificó el libro de "falaz" y de alimentar acusaciones "infundadas".



Además de psicólogos, el documental también entrevista a abogados, historiadores, exagentes de inteligencia y exasesores del presidente.