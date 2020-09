Prueban por primera vez un auto volador tripulado

POR CNN



Una empresa japonesa informó la exitosa prueba de manejo de un automóvil volador.



Sky Drive Inc. realizó la demostración pública el 25 de agosto, señaló la compañía en un comunicado de prensa, en el Toyota Test Field, uno de los más grandes de Japón y hogar de la base de desarrollo de la compañía automotriz. Fue la primera demostración pública de un automóvil volador en la historia de Japón.



El automóvil, llamado SD-03, tripulado por un piloto, despegó y rodeó el campo durante unos cuatro minutos.



«Estamos extremadamente emocionados de haber logrado el primer vuelo tripulado de un automóvil volador en Japón en los dos años desde que fundamos SkyDrive … con el objetivo de comercializar dichos aviones», afirmó el presidente ejecutivo Tomohiro Fukuzawa en un comunicado.



«Queremos hacer realidad una sociedad donde los autos voladores sean un medio de transporte accesible y conveniente en los cielos y las personas puedan experimentar una nueva forma de vida segura y cómoda».



El SD-03 es el vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical más pequeño del mundo y ocupa el espacio de aproximadamente dos autos estacionados, según la compañía. Dispone de ocho motores para garantizar la «seguridad en situaciones de emergencia».



"Al diseñar un nuevo género de transporte inexplorado conocido como el auto volador, elegimos la palabra clave ‘progresivo’ como inspiración", explicó el director de diseño Takumi Yamamot.



“Queríamos que este vehículo fuera futurista, carismático y deseable para todos los futuros clientes, al tiempo que incorporaba por completo la alta tecnología de SkyDrive.



La compañía espera que el automóvil volador sea parte de la vida normal y no solo una mercancía. Se ejecutarán más vuelos de prueba en el futuro bajo diferentes condiciones para garantizar que la seguridad y la tecnología del vehículo cumplan con los estándares de la industria.



El éxito de este vuelo significa que es probable que el automóvil se pruebe fuera del campo de pruebas de Toyota a finales de año.



La compañía continuará desarrollando tecnologías para lanzar de manera segura el automóvil volador en 2023, según el comunicado de prensa. No se ha anunciado ningún precio.