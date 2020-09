Messi no aparece en primer entrenamiento del Barcelona

POR AFP

Lionel Messi, que ha comunicado al Barcelona su intención de salir del club, no acudió al primer entrenamiento del equipo para la temporada 2020-21, confirmaron fuentes próximas a la entidad española.



Tras no haber ido el domingo al centro de entrenamiento para someterse a un test de covid-19, como sí hizo el resto de la plantilla, la leyenda argentina no participó en la primera sesión de Ronald Koeman como entrenador, que comenzó a las 17h30 (15H30 GMT).



De esta forma se mantiene el pulso entre el Barça y el jugador más importante de su historia, que anunció el martes pasado mediante un burofax su intención de romper contrato y ponder fin a 20 años como azulgrana, desde que llegara con 13 a las categorías inferiores.