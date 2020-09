Recuperación económica de China continúa por servicios sólidos

Por Bloomberg



El indicador no manufacturero aumentó desde 54,2 en julio a 55,2, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas el lunes. El índice de directores oficiales de compras del sector de fabricación se moderó a 51 desde 51,1 un mes antes. Una lectura superior a 50 indica que las condiciones mejoraron respecto al mes anterior.



La economía de China continuó remontando de la caída en el primer trimestre, con una inversión liderada por el Gobierno que estimuló la demanda y el impulso al sector exportador por cierta reapertura de las economías extranjeras. Las industrias de servicios afectadas se han ido recuperando a medida que el Gobierno flexibiliza las medidas de control de virus, y más subsectores como los cines abrieron nuevamente.



“Se espera que tanto los PMI manufactureros como los de servicios se estabilicen dentro del territorio expansivo, con la posibilidad de una ligera aceleración”, dijo Liu Xuezhi, economista de Bank of Communications en Shanghái “Es poco probable que los responsables de política adopten un gran estímulo durante el resto del año, y no deberían. En cambio, deberían centrarse en la adopción de políticas existentes”.



Demanda más débil



Aunque la demanda de productos manufacturados está mejorando, con nuevos pedidos aumentando a 52 y un incremento de los nuevos pedidos de exportación a 49,1, las empresas aún están registrando una falta de demanda.



“La recuperación de la demanda es más lenta que la de la producción, lo que está comenzando a lastrar la recuperación económica”, escribió el Centro de Información Logística de China, que ayudó a recopilar los datos, en un comunicado en su sitio web. “Más de la mitad de las empresas todavía mencionan la falta de demanda del mercado como la principal dificultad”, lo que hace que sean cautelosas sobre la expansión de la producción, según el comunicado.



“De cara al futuro, esperamos que la recuperación continúe avanzando, impulsada por incrementos graduales en la demanda interna y una mayor apertura de las economías extranjeras. Dicho esto, volver a las tasas de crecimiento prepandémicas pronto sería una tarea difícil “, dijo Chang Shu, Bloomberg Economics



Un conjunto de indicadores provisionales sugirió que la economía de China se aceleró en agosto, respaldada por un fuerte sector industrial y mercado de valores, y una mejora de la confianza empresarial y ventas de casas y automóviles.



Sin embargo, las pequeñas empresas “aún se enfrentan a muchas dificultades en la producción y la operación”, incluida la demanda insuficiente del mercado y la escasez de capital, dijo Zhao Qinghe, economista de NBS, en un comunicado que acompaña los datos. El PMI para los pequeños fabricantes continuó disminuyendo, con una caída a 47,7.