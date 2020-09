El Salvador: Bukele contrata y luego despide a cabildero en EE.UU.

Por estrategiaynegocios.net

El Gobierno de El Salvador contrató y luego despidió a un cabildero en Estados Unidos, de acuerdo con una publicación de la agencia internacional de noticias AP, quien reveló un contrato firmado por el Organismo de Inteligencia del Estado y la empresa Sonoran Policy Group.

De acuerdo con la publicación, el contrato por US$450.000, tenía como objetivo garantizar la influencia de Nayib Bukele en Washington y mejorar la imagen del mismo y su Gobierno, luego del primer año de gestión.

El Sonoran Policy Group, de Robert Stryk, se registró el jueves como agente extranjero con el gobierno estadounidense tras firmar un contrato con el jefe de inteligencia nacional de Bukele, de acuerdo con un contrato provisto por el Departamento de Justicia. Sin embargo, horas después, en respuesta a un pedido de comentario de la AP, la oficina de Bukele dijo que el presidente no había aprobado nunca el contrato —que está fechado el 15 de agosto— y que lo anuló.

Pese a múltiples pedidos, su oficina y dos asistentes dijeron que no dirían cuándo fue cancelado ni qué llevó al abrupto cambio de decisión, pero insistieron en que no se habían hecho pagos.

“El Gobierno de El Salvador tiene 194 carteras de estado. Cada una tiene un titular, quien puede hacer uso de sus fondos y destinarlos para A o B situación, contrato, servicio o necesidad. Pero este tipo de contratos el Presidente los aprueba o no los aprueba directamente”, dijo su oficina en una declaración dada a la agencia internacional.

“En este caso, él no aprobó el contrato. El contrato se canceló y lo puede verificar con Sonoran Policy Group, la empresa que dice que fue contratada. La agencia le va a decir que el contrato fue cancelado y que no se erogó ni un 5 de ninguna cartera de estado. Lo mejor sería corroborar con la empresa”, agregó.El momento se da luego que Bukele fuera “blanco de acusaciones de que sus políticas populares enmascaran una tendencia autoritaria”, se enteró el viernes The Associated Press.

El viernes, Stryk dijo que no comentó sobre el estatus del contrato luego de que El Salvador insistió en que había sido cancelado. Bajo los términos del contrato, cualquiera de las partes puede terminar la relación, con 30 días de aviso, pero potencialmente sería responsable por cualquier pago hasta que sea terminado oficialmente.

“La firma de este contrato a nombre del pueblo de El Salvador continúa mi dedicación a asistir a todas las naciones para eliminar la corrupción, el delito organizado y el terrorismo para promover los valores sagrados del capitalismo, que es la llama eterna que ilumina verdaderamente el mundo”, dijo Stryk en una declaración”.

De acuerdo con AP, no está claro para qué el gobierno de Bukele buscaba influencia en Estados Unidos. El acuerdo de asesoría firmado por Peter Dumas, el director de inteligencia nacional de El Salvador, solamente dice que la firma de Stryk cobrará US$75.000 al mes por hasta seis meses de trabajo de relaciones de gobierno y prensa. Dice además que proveerá asesoría sobre desarrollo económico y contactos con organizaciones comerciales para el gobierno de Bukele.

