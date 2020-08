Las mejores apps para aprender inglés en 2020

Por CNET



Todos los años tenemos metas importantes y para muchos, una de ellas es aprender inglés. Nosotros buscamos y probamos varias aplicaciones que tienen un componente gratuito antes de ofrecerte otras por las que debes pagar un poco más.



A continuación el top 5 de aplicaciones para aprender inglés en 2020 gratuitas o prácticamente sin costo.



Lingbe

En la quinta posición tenemos una aplicación para personas que ya saben un poquito de inglés y quieren practicar su pronunciación con otras personas.



Se llama Lingbe y básicamente te permite crear un perfil, y poner en práctica tu inglés haciendo llamadas a desconocidos de cualquier lugar del mundo. La idea es simple, si tú recibes llamadas de personas que desean practicar español, ganas lingos, una moneda virtual que luego usas para pagar tus llamadas a quienes saben hablar inglés, para que puedas practicar.



También puedes ganar lingos viendo anuncios, o ejecutando otras acciones. En el lado negativo, tenemos que no existe una guía del idioma o recursos para mejorar.



Lirica

Lirica es una aplicación divertida si eres de esos que necesita mejorar tu inglés, pero todo te aburre o simplemente necesitas más acción.



Esta aplicación tiene una versión gratuita que te deja seguir juegos escuchando canciones populares. En estos juegos tienes que decir lo que estás escuchando o traducirlo, y todo pasa demasiado rápido así que tienes que prestar mucha atención. Esta es una aplicación recomendada si ya tienes cierto conocimiento del inglés, ya que no te enseña ampliamente gramática o nuevas palabras.



Tiene una versión de pago que te permite obtener lecciones con videos musicales y canciones, en donde debes organizar las oraciones y hasta hacer traducciones, y que cuesta unos US$25 al año.



Duolingo

En la posición número tres tenemos Duolingo, que incorpora un poco de todo. Su interfaz es colorida y muy animada y puede ser utilizada por niños y adultos.



Te permite seleccionar tu nivel, debes completar oraciones, te permite hablar para practicar tu pronunciación y también te hace pruebas de escritura, y cada vez que lo haces bien puedes pasar de nivel e incluso tiene competiciones dentro del app.



Duolingo tiene una versión gratuita básica que agrega publicidad de vez en cuando, pero cuando te suscribes por unos US$10 al mes, eliminas los anuncios y puedes descargar las lecciones para tomarlas sin conexión.



Busuu

Si buscas una aplicación que tenga una interfaz un poco más profesional, Busuu puede ser una gran opción.



Esta aplicación tiene una interfaz más parecida a la de una clase en línea e incluye diferentes apartados de aprendizaje bien estructurados. Cada lección te permite conocer el vocabulario y debes ir haciendo pequeñas pruebas que te mantienen atento, al final de cada lección tiene una prueba que te permite ascender de nivel.



Algo interesante es que puedes ayudar a otros usuarios que hablen español a mejorar en su progreso y personas que sepan inglés podrán ayudarte a ti, en el apartado de comunidad.



Existe una versión de pago que por US$45 al año agrega práctica con hablantes nativos, modo sin conexión y hasta plan de estudio personalizado.



BBC Learning English

Y en la posición número uno tenemos una de las aplicaciones más completas que vas a encontrar y que además es totalmente gratuita. Se llama BBC Learning English, y es un programa de la cadena pública BBC que agrupa lecciones diarias de vocabulario y gramática por niveles.



Lo mejor de esta aplicación es que tú mismo decides qué programas seguir, puedes agregarlo a tu apartado de programas, y esto te permitirá cada día seguir una lección diferente.



Semanalmente cada programa se actualiza con nuevas lecciones. A esto debemos sumar el apartado de pronunciación, que te ayuda a resolver dudas a la hora de tus conversaciones cotidianas en inglés. Eso sí, BBC Learning English no tiene un apartado para conversar con personas reales, así que puede que necesites utilizar otro de los apps de este top 5 para complementar tu formación en línea.